Законна кражба! Едно и също лекарство за 46 000 и за 150 000 лева

Разлики от десетки хиляди левове в цените на едни и същи лекарства в различни болници разкриват сериозен проблем в здравната система, заяви бившият член на Надзорния съвет на НЗОК д-р Николай Болтаджиев.

По думите му идентичен медикамент може да бъде закупен за около 46 000 лева в една болница и за 150 000 лева в друга. Той определи ситуацията като „законна кражба“, тъй като формално всичко се извършва в рамките на закона. Според него моделът на финансиране позволява подобни практики и води до сериозни загуби за публичните финанси.

„Едно и също лекарство, с идентични параметри, може да струва 46 000 лева в една болница и 150 000 лева в друга“, заяви д-р Болтаджиев пред Нова телевизия. По думите му има и случаи с още по-драстични разлики, които трудно могат да бъдат обяснени с пазарна логика.

Основният проблем според него е начинът, по който се финансират лекарствата. Болниците ги купуват със средства от НЗОК, но сами договарят цените. „Проблемът е, че се купува с публични средства, но договарянето не се прави от платеца“, подчерта той.

Болтаджиев посочи, че директорите на лечебните заведения имат ключова роля при определянето на цените. Това създава предпоставки за сериозни разлики и липса на ефективен контрол върху разходите.

По думите му действащата нормативна уредба датира от 2011 г. и не е претърпяла съществени промени. Въпреки че формално се спазват правилата за обществени поръчки, системата позволява по-високи разходи за здравната каса.

Д-р Болтаджиев настоя НЗОК да поеме директното договаряне на цените, както се прави при други медикаменти, включително инсулина. Според него това би ограничило възможностите за големи ценови разлики и би довело до по-ефективно използване на средствата.

Той допълни, че подобни практики не са нови и съществуват от години, включително при онколекарствата. Според него настоящият модел не защитава достатъчно обществения интерес и изисква спешна промяна.

