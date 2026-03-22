Обрат с лекарствата! Нова система казва съвместими ли са

Все повече пациенти в България приемат едновременно по няколко медикамента, а в някои случаи терапията включва пет или шест различни лекарства. Според експерти това увеличава риска за здравето, особено когато липсва добра координация между специалистите, които назначават лечението, предаде агенция БЛИЦ.

Комбинирането на множество медикаменти може да доведе до нежелани лекарствени взаимодействия, странични ефекти и дори до влошаване на общото състояние на пациента. Проблемът се задълбочава, когато човек посещава различни лекари, без да има пълна и лесно достъпна информация за всички изписани терапии.

Тази тема беше поставена във фокуса на национален форум с участието на лекари, фармацевти и представители на институции. Като възможно решение беше предложено въвеждането на електронен профилактичен лист.

Идеята е новата система да обединява на едно място данни за здравословното състояние на пациента и всички назначени медикаменти. Така лекарите ще могат да проследяват по-цялостно терапията, а фармацевтите ще разполагат с по-добра база за преценка при отпускането на лекарства.

Очакванията са електронният профилактичен лист да подобри координацията между отделните специалисти и да намали вероятността от опасни комбинации. Освен по-голяма сигурност за пациентите, системата има за цел да подпомогне и по-прецизен контрол върху ефекта от лечението.

Основната цел е терапията да бъде не само достъпна, но и навременна, ефективна и съобразена с индивидуалните нужди на всеки пациент. Въвеждането на подобен инструмент се разглежда като важна стъпка към по-добра организация на медицинската грижа и по-висока безопасност при лечението.

