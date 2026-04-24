Измислиха спрей за нос, който забавя стареенето

Учени са разработили иновативен назален спрей, който според нови изследвания може значително да намали възпалението в мозъка и да възстанови паметта само с две дози, като ефектът се запазва в продължение на месеци. Откритието идва на фона на нарастващите доказателства, че свързаният с възрастта когнитивен спад и т.нар. „мозъчна мъгла“ са пряко свързани с възпалителни процеси в дълбоките мозъчни структури.

Нов подход към „стареещото невровъзпаление“

Лекарите определят това състояние като „стареещо невровъзпаление“ и го считат за естествена част от процеса на стареене. Ново проучване върху мишки обаче показва, че този процес може да бъде обърнат с помощта на назален спрей. Според учените от Тексаски университет A&M, технологията има потенциала да промени из основи лечението на заболявания като Алцхаймер.

„С развитието и мащабирането на тази терапия, един обикновен двудозов назален спрей може един ден да замени инвазивните процедури или дългосрочното лечение с лекарства“, заявява авторът на изследването Ашок Шети.

Нарастващ проблем и търсене на решение

Учените предупреждават, че случаите на деменция в световен мащаб могат да се удвоят през следващите 40 години заради застаряващото население. Това прави разработването на нови терапии изключително спешно.

„Нашият подход предефинира самата концепция за стареене. Стремим се към здравословно стареене на мозъка – хората да останат активни, бдителни и социално ангажирани. Не само да живеят по-дълго, но и по-добре“, допълва д-р Шети.

Според изследователите, терапията е ефективна както при мъже, така и при жени и в бъдеще може да помогне за възстановяване на мозъчната функция след инсулт.

Как действа назалният спрей

Спреят съдържа милиони микроскопични биологични „мехурчета“, наречени везикули, които служат като транспортни капсули за микроРНК молекули. Те регулират генната активност и сигналните процеси в мозъка, като пряко влияят върху възпалението.

Благодарение на тези везикули, микроРНК могат да заобиколят защитната бариера на мозъка и да достигнат директно до мозъчната тъкан, където се абсорбират от клетките.

„Методът на доставяне е ключов. Интраназалното приложение позволява на терапията да достигне до мозъка без хирургическа намеса“, обяснява съавторът Майдхар Кодали.

Ефектът върху мозъчните клетки

След като достигнат мозъка, микроРНК потискат системите NLRP3 и cGAS-STING, които са свързани с хроничното възпаление. Терапията също така „рестартира“ митохондриите – енергийните центрове на клетките, като намалява оксидативния стрес и възстановява тяхната функция.

„Връщаме на невроните енергията им“, посочва съавторът Мадху Лилавати Нараяна.

Резултатите от експериментите

Мишките, получили лечението, показват значително подобрение в паметта – разпознават по-добре познати обекти и реагират по-ефективно на нови стимули.

„Виждаме как собствените механизми за възстановяване на мозъка се активират и започват да намаляват възпалението“, допълва Шети.

Изследователите вече са подали патентна заявка в САЩ и изразяват надежда, че технологията може да се превърне в сериозен пробив в лечението на свързаните с възрастта когнитивни нарушения.

