Разровете старите шкафове. Касетите от детството пак са модерни
Майкъл Джексън, д-р Албан и старите микстейпове вече стоят редом с винила в новата мания по физическата музика
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Майкъл Джексън, д-р Албан и старите микстейпове вече стоят редом с винила в новата мания по физическата музика
Премиерът Радев лично представи проекта за нов високотехнологичен център
Технологията може да промени лечението на когнитивния спад
Лектори на престижния форум бяха Тодор Арбов и Пауло Карвальо
Стрес, безсъние и алкохол са сред причините за излизане от ритъм, казва доц. Васил Трайков
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Кои са технологиите на бъдещето за бизнеса – тема на новото събитие в календара на Клуб Investor Дискусията „Нови технологии: мисия успешен бизнес" е...
Съвместен проект с македонско училище от град Делчево превърна Седмо СОУ „Кузман Шапкарев" – Благоевград в школо на бъдещето. Официално бяха представе...