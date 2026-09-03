Разровете старите шкафове. Касетите от детството пак са модерни

Ако някъде в шкафа още пазите кутия с аудиокасети от детството, моментът определено не е подходящ да я изхвърляте. Форматът, който изглеждаше окончателно погребан от компактдиска, MP3 и стрийминга, отново привлича купувачи, включително хора, които никога не са навивали изскочила лента с молив. Завръщането вече не се изчерпва със стари касети от битаците. Излизат нови албуми на касета, произвеждат се нови празни ленти и дори модерни портативни касетофони с Bluetooth. А Maxell току-що върна на пазара специална версия на един от класическите си модели.

Касета с корени от 1970 година

Японската Disk Union и марката Maxell пуснаха на 21 август ограничена серия на аудиокасетата UD-60U. Моделът е създаден като препратка към прочутата серия UD от 70-те и 80-те години и предлага 60 минути време за запис. Лентата е нормална позиция, Type I, а дизайнът използва характерните за Disk Union черно и червено.

Има и малка дизайнерска закачка - традиционното означение UD, идващо от Ultra Dynamic, е обърнато в DU като препратка към Disk Union. Една касета струва 990 йени малко над 5 евро), а комплектът от три - 2900 йени (15,61 евро). Засега серията се продава ограничено в магазините и онлайн магазина на Disk Union в Япония.

Това не е първата ретро акция на Maxell. Новият UD-60U е базиран върху UD-60A, който марката пусна в ограничено количество през 2025 г. като почит към оригиналните касети UD. Самата серия води началото си от 1970 г. и навремето е била сред разпознаваемите конкуренти на касетите на TDK и Sony.

Касетата се оказа далеч от мъртва

Размерите на пазара остават малки в сравнение с винила и компактдиска, но данните вече трудно позволяват касетите да бъдат определяни като изчезнал формат. Според данните на Luminate през 2025 г. в САЩ са продадени около 446 500 аудиокасети - с 17,5% повече спрямо предходната година. Те все още представляват едва около половин процент от физическите музикални продажби, но интересът продължава да расте.

Контрастът с преди десетина години е още по-любопитен. Данни на Luminate, цитирани от Блумбърг и други американски издания, показват около 81 000 продадени касети през 2015 г. и над 436 000 през 2023 г.

Има и още един интересен детайл - почти половината от продажбите на касети в САЩ през 2025 г. са направени в независими музикални магазини. Според Luminate делът им е 48%, което е дори по-високо от този при виниловите плочи.

Младите купуват технология, която не помнят

Носталгията очевидно има голяма роля, но тя не обяснява всичко. Част от новите купувачи са представители на поколението Z, за които касетофонът не е спомен от детството, а почти екзотична технология.

Попкултурата също помага. Филми и сериали, връщащи естетиката на 80-те и 90-те години, направиха уокмена, касетата и микстейпа отново разпознаваеми предмети. Сред често даваните примери е „Stranger Things“, а музикалните компании отдавна забелязаха интереса на по-младите към физическите издания.

При касетата има и нещо, което стриймингът не може да предложи. Тя има кутия, обложка и лента, която физически се движи. Натискате механичен бутон, чувате щракване, макарите започват да се въртят, а след края на едната страна трябва действително да обърнете касетата.

А който е живял през ерата на касетофоните, със сигурност помни и другата страна на романтиката - извадена лента, оплетен механизъм и молив, превърнал се внезапно в инструмент за ремонт.

Тейлър Суифт също продава касети

Касетите вече не са само носител за стари албуми на Майкъл Джексън, Мадона, д-р Албан или музиката от младостта на родителите ни. Големи съвременни изпълнители също издават новата си музика на лента.

Тейлър Суифт например пусна „The Tortured Poets Department“ и на касета, включително специално издание с бонус песента „The Manuscript“, колекционерски снимки и различна визия на самата касета. Официалният й европейски магазин я предлагаше за 19,99 евро.

Сред артистите, които през последните години са използвали формата, се споменават още Дуа Липа, Били Айлиш, Кендрик Ламар, Хари Стайлс и други големи имена.

Новият уокмен вече има Bluetooth

Възраждането на касетата създава един очевиден проблем - на какво да я пуснем. Старите домашни касетофони и уокмени вече са на десетилетия, а гумените ремъци, ролките и механиката им невинаги са преживели времето толкова добре, колкото самите касети.

Затова се появява и ново поколение устройства. Френската We Are Rewind например предлага портативен касетофон, който на пръв поглед сякаш е пристигнал директно от 80-те, но вътре има съвременна електроника.

Моделът WE-001 разполага с акумулаторна литиева батерия за до 12 часа слушане, зареждане през USB-C и Bluetooth 5.1. Така можете да сложите стара касета и да я слушате през съвременни безжични слушалки или колонка. Има и стандартен 3,5-милиметров изход за онези, които искат преживяването да остане по-близко до оригиналното. Цената на базовите варианти в европейския магазин е около 149 евро.

Устройството може и да записва, така че една от най-личните музикални традиции от миналото също се връща - собственоръчно направеният микстейп.

Не слагайте веднага касетата от тавана

Ако намерите стара колекция, добре е първо да огледате касетите. Влагата, високата температура и дългото неправилно съхранение могат да повредят магнитната лента и механизма.

Следи от мухъл, деформирана лента или затруднено движение на макарите са причина касетата да не бъде поставяна веднага в ценен касетофон. Старите устройства също често се нуждаят от почистване на главите, ролките и смяна на ремъци.

Най-подходящото място за съхранение остава сухо и сравнително хладно помещение, далеч от пряка слънчева светлина, отоплителни уреди и силни магнитни полета.

От 81 000 до почти половин милион касети

Днешният пазар няма нищо общо с времето, когато аудиокасетата беше един от основните начини за слушане на музика. През 2025 г. продадените 446 500 броя в САЩ са само малка част от пазара на физически носители, докато винилът остава многократно по-голям.

Но в същата година касетите отбелязват двуцифрен ръст, големи изпълнители продължават да ги предлагат, произвеждат се нови плейъри, а през август 2026 г. на пазара се появи и чисто нов Maxell UD-60U.

Така че кутията с Майкъл Джексън, д-р Албан и онзи домашен микстейп, надписан с химикал преди 30 години, вече е не само спомен от друго време. Тя отново има устройство, на което може да бъде пусната.