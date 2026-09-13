Разровете старите шкафове. Касетите от детството пак са модерни
Майкъл Джексън, д-р Албан и старите микстейпове вече стоят редом с винила в новата мания по физическата музика
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Майкъл Джексън, д-р Албан и старите микстейпове вече стоят редом с винила в новата мания по физическата музика
Ключовете на автомобили с повишена проходимост и верижни булдозери, както и друга техника за предотвратяване и борба с наводнения, бяха предадени на Г...
Монтана. Монтана получи нова техника за поддържане на чистотата в града по европейски проект, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничеств...