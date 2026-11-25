„Булгаргаз“ постави краен срок на „Топлофикация София“ да признае задължения за близо 302 млн. евро. Ако до 31 декември 2026 г. двете дружества не постигнат споразумение, общественият доставчик на природен газ ще започне да търси парите си по съдебен път.

Това става ясно от писмо, изпратено от „Булгаргаз“ до столичната топлофикация и всички компетентни институции.

Сумата възлиза на точно 301 942 297,70 евро и представлява задължения по 39 неплатени фактури за природен газ, доставен през 2024 г.

Общият дълг на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ вече е достигнал 971 млн. евро.

Защо споразумението трябва да бъде подписано до Нова година

От „Булгаргаз“ настояват столичното дружество изрично да признае задълженията си по неплатените фактури. Целта е да бъде прекъсната погасителната давност, чиито срокове изтичат през 2027 г.

Според обществения доставчик писмото е последна възможност за извънсъдебно уреждане на проблема.

Ако до края на декември споразумение не бъде подписано, ще започне поетапно предявяване на съдебни искове за събиране на вземанията.

От компанията предупреждават, че това ще доведе до допълнителни съдебни разноски за над 12 млн. евро, които ще бъдат за сметка на „Топлофикация София“.

„Булгаргаз“ иска спешен отчет за парите

Наред с признаването на задълженията общественият доставчик настоява до 5 декември 2026 г. да получи подробна информация за финансовото и ликвидното състояние на столичното дружество.

Сред поисканите документи са 13-седмична прогноза за паричните потоци и актуализиран график на плащанията.

От „Булгаргаз“ уточняват, че тази информация е поискана още преди повече от месец, но до момента не е получен отговор.

Търси се изход от дълговата криза

В началото на ноември по инициатива на „Булгаргаз“ се проведе работна среща с представители на Столичната община. Целта беше да бъде възстановен диалогът между двете страни и да се потърси решение на натрупаните задължения.

Междувременно Столичният общински съвет подкрепи предложението на кмета Васил Терзиев за започване на процес по финансово и техническо оздравяване на „Топлофикация София“ с участието на Групата на Световната банка.

Министърът на енергетиката Ива Петрова също коментира необходимостта от дългосрочно решение. Според нея то трябва да включва създаването на управленска структура, която да гарантира качеството на топлофикационната услуга.

Въпреки тежкото финансово състояние на столичното дружество, по-рано през ноември от „Булгаргаз“ заявиха, че няма да преустановят доставките на природен газ за него през зимния сезон.