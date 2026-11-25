Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с 14,38 на сто за декември спрямо ноември, сочи програмата за дневния ред на регулатора.

Откритото заседание ще започне в 10:00 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъжданията ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която „Булгаргаз“ да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за декември да е 66,83 евро за мегаватчас спрямо утвърдената от КЕВР цена от 58,43 евро за мегаватчас през ноември, се посочва в заявлението на дружеството, публикувано в регистъра на КЕВР.

Предложената цена е за продажбите на „Булгаргаз“ е без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС.

В обосновката си дружеството посочва, че предложената цена е с над 20% по-ниска от цените на европейските газови пазари.

При формирането на цената са отчетени заявените от клиентите количества природен газ за декември, които ще бъдат осигурени по договора с азербайджанската компания, от терминала за втечнен природен газ край Александруполис, чрез доставки на втечнен природен газ през Турция и от подземното газово хранилище „Чирен“.ь