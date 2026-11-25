Рожден ден днес празнува легендата на БНТ Емил Розов. Сред знаковите предавания, с които е свързан, са "Всяка неделя", "Добро утро" (стартирало през 1988 г. съвместно с Александър Авджиев) и "Събота късен следобед". Автор е на документални филми и репортажи с изразено социално чувство и тънък хумор. Активен член е на Съюза на българските журналисти (СБЖ).

Днес празнуват още:

Генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски

Иво Андреев, бивш тв синоптик

Мариана Асенова, политолог

Гл. комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи