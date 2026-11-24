Случаят с 12-годишното момиче, което роди в болницата в Монтана, далеч не е изолиран. Само за първите десет месеца на годината през акушеро-гинекологичното отделение са преминали 50 родилки, ненавършили пълнолетие, като пет от тях са на възраст под 14 години.

Тревожната статистика изнесе началникът на отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ – Монтана д-р Захари Николов пред bTV.

Медикът разказа и за случай от практиката си, при който момиче е родило първото си дете на 11 години, а второто – на 13. Три дни след второто раждане то получило екламптичен гърч – тежко усложнение, което може да застраши живота му.

Освен медицинските рискове лекарите се сблъскват и с последствията от ранното майчинство. По думите на д-р Николов в много от тези случаи момичетата не осъзнават напълно отговорностите си като родители, а грижите за новородените се поемат основно от техните семейства.

Припомняме, че 12-годишното момиче е родило чрез цезарово сечение. Бащата на бебето е на 16 години, като двамата живеят заедно от три години. Това означава, че съжителството им е започнало, когато момичето е било едва на 9 години.

По случая е образувано досъдебно производство, а със социалните служби предстои да работят както детето, така и семейството му.