Близо 2,6 милиона евро са постъпили в държавната хазна от продажбата на автомобили, отнети от водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества. Националната агенция за приходите (НАП) вече е продала над 2410 такива превозни средства, а хиляди други все още преминават през процедурите по подготовка за търг.

Това показват данните на приходната агенция към 31 октомври 2026 г.

Мащабната разпродажба е резултат от промените в Наказателния кодекс, въведени през 2023 г., които предвиждат отнемане на автомобилите при определени престъпления, свързани с шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

От септември 2023 г. до края на октомври тази година в НАП са постъпили съдебни актове за общо 5464 моторни превозни средства. За реализацията на отнетото имущество приходната агенция е провела 956 публични процедури, в рамките на които са продадени над 2410 автомобила.