Много опасно предупреждение за НАП. Какво се случва

Националната агенция за приходите предупреждава за масирана кампания с разпространение на измамни електронни съобщения, изпращани от името на НАП.

Съобщенията могат да съдържат информация за непогасени данъчни задължения, предстоящи плащания или необходимост от потвърждаване на лични данни. В тях се използват връзки към интернет страници, които имитират официалните електронни услуги на Агенцията и целят неправомерно получаване на лична и финансова информация.

НАП призовава гражданите да бъдат особено внимателни и да не се доверяват безкритично на подобни съобщения.

Как да разпознаете потенциална измама?

∙ Проверявайте внимателно адреса на електронния подател. Името и логото на НАП могат да бъдат използвани неправомерно, за да се създаде впечатление за достоверност.

∙ Бъдете особено внимателни при съобщения, които Ви приканват към незабавно действие, заплашват с последици или изискват потвърждаване на лични данни чрез линк.

∙ Проверявайте внимателно интернет адреса на страницата, преди да въведете каквато и да е информация.

∙ Не отваряйте подозрителни връзки и не предоставяйте лични или финансови данни през страници, към които сте насочени чрез непоискани електронни съобщения.

Как да получите достъп до електронните услуги на НАП?

Достъпът до Портала за електронни услуги на НАП се осъществява чрез официалния адрес. От приходната агенция препоръчват на гражданите да въвеждат адреса самостоятелно в браузъра си или да използват връзка от официалния сайт на НАП – https://nra.bg. Не се доверявайте на адреси, които наподобяват официалния, но съдържат допълнителни символи, думи или различни домейни, посочват от НАП.

НАП не изисква въвеждане на данни за банкови карти, пароли и друга чувствителна информация чрез връзки в подозрителни електронни съобщения.

При съмнение за достоверността на получено съобщение, не предприемайте действия чрез посочените в него връзки. Проверете информацията чрез официалните канали на Агенцията.

Повече информация относно информационната сигурност и начините за разпознаване на измамни съобщения можете да откриете на официалната интернет страница на НАП – в секция „Защита на личните данни“.

НАП призовава гражданите към повишена бдителност и отговорно отношение към защитата на личните и финансовите им данни.

Бъдете внимателни! Проверявайте! Не предоставяйте личните си данни на непроверени интернет страници.