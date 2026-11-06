Нова следа в убийството на Илиян Филипов

Оръжието, с което е убит пловдивският бизнесмен Илиян Филипов е открито. Това съобщиха за Радио Пловдив източници от разследването. Не е ясно къде е открито то и дали по него има следи от отпечатъци на заподозрения за убийството Славчо Мегеров.

Припомняме, че преди време водолази претърсваха река Марица, но не стана ясно дали оръжието е намерено там.

Адвокатът на Мегеров Диляна Агова заяви, че няма информация за намереното важно веществено доказателство. "Прокуратурата не казва и на нас, в момента разследват. Общо взето нищо не знаем по въпроса", коментира тя.

Според нея едва след като приключи разследването, тя ще може да се запознае с материалите по делото.

Припомняме, че на последното заседание в Апелативния съд от прокуратурата отказаха да кажат има ли резултат от натривките по пръстите на Мегеров за остатъци от барутни частици.

Убийството на Илиян Филипов беше извършено в ранните часове на 30 септември. Той беше застрелян с един куршум в лицето пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал "Христо Смирненски", където живее негова приятелка. Тя го е повикала, тъй като забелязала маскиран мъж във входа. Именно тя е подала и сигнал на спешния телефон 112 за убийството.

Разследващите стигнаха до Славчо Мегеров, като са го проследили през камерите в целия град и са видели как сменя два автомобила и пътува с личното си "Ауди" към столицата, където беше задържан.