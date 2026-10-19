Наследниците на Илиян Филипов взеха ключово решение

Наследниците на убития президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов няма да се ангажират с управлението и финансовата издръжка на клуба, но остават отворени за бъдещо спонсорство чрез свои компании. Това става ясно от съвместна позиция на Съвета на директорите на „Ботев Пловдив“ АД и двете сдружения акционери – „ПФК Ботев“ и „Фенклуб 1912“, цитира Трафик.

След трагичната смърт на Филипов представители на клуба са потърсили контакт със семейството му, за да изяснят дали наследниците възнамеряват да продължат участието му във финансирането и управлението на „жълто-черните“. Няколко дни след погребението чрез юристите на клуба е получен отговор, че те не могат да поемат подобен ангажимент, но не изключват бъдещи спонсорски партньорства с Ботев.

Междувременно клубът се подготвя за промени в управлението. След смъртта на Илиян Филипов двамата останали членове на Съвета на директорите управляват дружеството съвместно. За 25 октомври е насрочено Общо събрание на „Ботев Пловдив“ АД, на което се очаква да бъде избран трети член на ръководния орган. Предстои и Общо събрание на Сдружение „ПФК Ботев“.

Едно от основните предизвикателства остава финансовото състояние на клуба. Започнал е анализ на приходите, разходите, банковите наличности и задълженията на дружеството, като към момента все още не е изготвена пълната финансова картина. Сдружение „ПФК Ботев“ е изискало цялата счетоводна документация, необходима за оценка на състоянието на клуба.

Паралелно с това ръководството води разговори със съществуващите спонсори за продължаване на партньорствата и търси нови финансови благодетели, които да гарантират нормалната дейност на Ботев.

В съвместната позиция се засяга и бъдещето на стадион „Христо Ботев“. След среща с кмета Костадин Димитров са били потвърдени ангажиментите на Община Пловдив и фирма ПИМК за довършването на втория етап от строителството на съоръжението. От клуба са заявили желанието си след окончателното му завършване да бъде сключен дългосрочен концесионен договор.

От трите организации подчертават, че въпреки административните и финансовите затруднения след убийството на Филипов, са положени усилия те да не се отразят на спортно-техническия щаб и футболистите. Изразена е благодарност към отбора за трите поредни победи в този тежък период, както и призив към привържениците за единство и подкрепа.