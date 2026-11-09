Промяна в живота на последната жена до Илиян Филипов

Последната жена до Илиян Филипов, е родила момче, стана ясно от форумите в нета, където общуват фенове на футболния Ботев.

Собственикът на клуба беше застрелян в 1 часа след полунощ на 30 септември във входа на кооперацията, където 30-годишната брюнетка живееше с 9-годишната си дъщеря, пише Марица и Трафик нюз

Именно след нейно обаждане, че е видяла маскиран въоръжен мъж с маска, Филипов потеглил към нея, но беше убит. Тя първа видя тялото на застреляния в главата бизнесмен и се обади на телефон 112.

Поради опасения за живота и безопасността си, след инцидента тя и дъщеря й бяха изведени от дома им. Тя беше поставена под денонощна полицейска охрана и настанена в тайна квартира в Пловдив.

Тя е родила на 7 ноември, точно в навечерието на помена за 40 дни от смъртта на бизнесмена.

Убитият предприемач има три деца и три внучета.