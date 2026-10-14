Излезе нова версия за убийството на Илиян Филипов

Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно под стража 51-годишния Славчо Мегеров, който бе официално обвинен в умишленото убийство на известния бизнесмен Илиян Филипов.

Кървавото престъпление бе извършено на 30 септември в Пловдив пред асансьора на жилищна кооперация в квартал „Христо Смирненски“. Жертвата, която бе собственик на ПИМК и футболния клуб „Ботев“, бе простреляна фатално с 1 куршум под окото пред погледа на интимната му приятелка Людмила Рачева.

Заседанието се проведе при напълно закрити врати по искане на адвокат Диляна Агова заради чувствителни медицински данни на обвиняемия. Според съдия Елена Захова събраният голям обем доказателства показва, че кървавата екзекуция е била изключително добре планирана и организирана. Прокурор Иван Даскалов разкри, че новата водеща версия за мотива е свързана със строителство и неуредени финансови взаимоотношения след съдружие между бизнесмените. Оръжието на престъплението все още се издирва от полицията, като намерени в мазе пистолети се изследват в специализирана лаборатория от експерти.

Защитата на задържания рецидивист заяви категорично, че липсват каквито и да е преки доказателства и правото му на защита е сериозно нарушено от магистратите. Прокуратурата представи нови важни материали само 10 минути преди началото на съдебното заседание. Мегеров твърдо вярва, че е удобна мишена за разследващите органи. Вероятността да получи най-тежката възможна присъда доживотен затвор без право на замяна, е огромна.