Адвокатът на Мегеров с крайно любопитно изказване

Много са въпросителните около това разследване, а клиентът ми е вярва, че се е превърнал в мишена и се събират доказателства към имагинерната теория, че той е убил г-н Илиян Филипов.

Това заяви пред камерата на Plovdiv24.bg адвокат Диляна Агова, защитник на Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на пловдивския бизнесмен.

Агова изрази притеснения относно обективността на събраните до момента материали. Според думите на защитничката, Мегеров запазва правото си да даде подробни обяснения пред разследващите, когато прецени, че е настъпил подходящият момент за това.

Провела съм достатъчно разговори с него. Той ме убеди, че не е убил г-н Филипов, и аз му вярвам,

категорична бе адвокат Агова.

Един от аргументите на защитата е свързан с липсата на веществени доказателства. Адвокат Агова потвърди, че оръжието на престъплението все още не е открито.

По отношение на процесуалните действия тя уточни, че е било извършено претърсване и изземване в общи части към имот на сестрата на Мегеров, но става въпрос за общо помещение, което не доказва директна връзка.

Защитата изрази остро недоволство и от динамиката на предоставяне на материалите по делото. По думите й прокуратурата днес е внесла нови материали едва 10 минути преди началото на заседанието.

Разпитан е нов свидетел, който е разбрал за смъртта на Филипов, обадил се на обвиняемия, а Мегеров бил "стъписан“ от информацията.

На заседанието днес е представена и техническа експертиза, базирана на записи от камери от района на Бояна.

Не веднъж сме ставали свидетели как показните арести пред камерите се превръщат в тихи и категорични оправдателни присъди на по-късен етап,

завърши с тревожна констатация адвокат Агова.