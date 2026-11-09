Убиецът на кучето Мая стана началник

Пореден протест с искане за справедливост след случаи на насилие над животни се провежда в този час пред Военномедицинска академия в София. Демонстрацията се организира от сдружение "Мечо и приятели".

Поводът за днешния протест е навършването на една година от жестокостта към кучето Мая в квартал "Разсадника".

То беше прегазено от автомобила на д-р Ненад Цоневски, който работи в лечебното заведение.

Припомняме, че тогава от ВМА излязоха с позиция, че той ще бъде отстранен от работа, но днес стана ясно, че е повишен на ръководна длъжност.

Хората на протеста си припомниха и най-скорошния случай на насилие в София - този с кучето Кнопа в квартал "Кръстова вада".

Благодарение на бързите действия на полицията извършителят беше задържан.

Основните искания на протестиращите са да има ефективни присъди, които да бъдат изпълнени.

Участниците в протеста припомнят, че голяма част от извършителите на подобни престъпления са с чисто съдебно минало и присъдите, които получават, са условни.

Хората се опасяват, че днес жертвите са техните домашни любимци, а утре сред тях могат да бъдат и децата им.

"Кнопа е поредният случай, който този път преля чашата. Подобни неща се случват всеки ден и причината е в беззаконността", каза протестиращ.

"Очакваме, че който посяга на животни, ще си понесе последствията. Няма как всичко да остане безнаказано", коментира жена на протеста.