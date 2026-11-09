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Построиха оранжерия в двора си за 200 000 долара, сега печелят шестцифрени суми от нея

Семейство от Калифорния превърна стъклена градина в доходоносен бизнес, който им позволява да пътуват и да прекарват повече време с трите си деца

Построиха оранжерия в двора си за 200 000 долара, сега печелят шестцифрени суми от нея
09 ное 26 | 11:00
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Една необикновена оранжерия в задния двор носи на американско семейство шестцифрени годишни приходи. 37-годишната Лийла Риа и съпругът ѝ вложили около 200 000 долара в изграждането ѝ, а днес отдават красивото пространство под наем за фотосесии, сватбени тържества и семейни празници.

През 2023 г. Лийла продава бизнеса си с организиране на сватби за седемцифрена сума. Същата година се ражда третото ѝ дете, а през 2024 г. семейството купува къща в Южна Калифорния. Тогава се появява идеята да използват част от имота за допълнителни доходи.

Оранжерията е стара мечта на Лийла. Първоначално строителна компания ѝ предлага проект за над 250 000 долара, но той не отговаря на представите ѝ. Затова жената сама скицира желаната постройка и се обръща за помощ към свой приятел заварчик.

Строителството продължава десет месеца. Разходите за електричество, водопровод и други дейности се оказват значително по-високи от очакваното, но накрая семейството получава впечатляваща стъклена сграда с тавани, високи над 3,6 метра, травертинов под, камина от истински варовик и високи сводести врати.

Woman builds greenhouse in her backyard, brings in thousands for her family

Днес оранжерията посреща фотографи, творчески екипи и гости на камерни тържества. Според разказа на Лийла пред People цената за фотосесия започва от 275 долара на час, като минималната резервация е за четири часа. За събития минималната сума е 7500 долара, а наемането на целия имот за уикенд струва поне 30 000 долара.

Семейството твърди, че приходите вече са покрили вложеното и помагат за изплащането на ипотеката. Когато пътуват, съпрузите понякога отдават под наем и къщата си.

Woman builds greenhouse in her backyard, brings in thousands for her family

Лийла признава, че управлението на бизнес в собствения дом има своите неудобства. Затова семейството отказва около 80% от запитванията. За нея най-голямата придобивка е свободата да определя сама кога да работи и да бъде до децата си.

В годините, когато се занимавала активно със сватби, понякога организирала по 100 тържества годишно и почти нямала свободни почивни дни. Сега може да работи интензивно няколко дни, а после спокойно да се грижи за семейството и градината.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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