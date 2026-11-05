Купи къща на 136 години и откри тайна зад камината. Сега мечтае за пещ за пици

Когато купува стара къща в английското графство Съри, 26-годишната Ели Роут знае, че я очаква сериозен ремонт. Покривът е в лошо състояние, стълбището се разпада, а отопление изобщо няма. Но сред праха, разрушените стени и безкрайните строителни неприятности я очаква и една необикновена изненада – скрита зад дъските на стара камина.

Къщата е построена през 1890 г., а Ели я купува за 415 000 британски лири, приблизително 556 000 долара. Решена да върне живота в изоставената постройка, тя започва да проучва всяко кътче от новия си дом.

Особено любопитна ѝ е една зазидана с дървени дъски камина. Решава да види какво се крие зад нея, макар че скоро започва да съжалява за идеята.

„Помислих си, че оттам ще изскочат плъхове“

Ели сваля горната половина на дървената преграда, но вместо очакваното откритие пред нея се появява огромна купчина пръст и мръсотия.

„Започнах да махам горните дъски, но виждах само нещо, което приличаше на голяма купчина пръст. Доста се обезкуражих и си помислих, че може би няма да намеря нищо“, разказва тя пред списание „Пийпъл“.

В един момент дори се страхува да продължи.

„Помолих приятеля си да махне долната половина, защото се притеснявах, че оттам могат да изскочат плъхове!“

Мъжът се заема със задачата. Когато последните дъски падат и прахът се разсейва, двамата надникват в отвора.

Вместо плъхове откриват нещо, което изглежда като стара готварска печка.

„Първоначално помислих, че е камина, но после осъзнах, че прилича на оригинална викторианска кухненска печка“, спомня си Ели.

TikTok започна да разгадава мистерията

Младата жена публикува видео от откритието в TikTok с надпис, който приблизително гласи: „Когато отвориш закована с дъски камина в къщата си от 1890 г. и откриеш ТОВА зад нея“.

Коментарите не закъсняват. Зрители започват да разпознават мистериозното съоръжение и да предлагат предположения за произхода му.

Някои смятат, че става дума за печка AGA – известната британска марка масивни готварски печки, които акумулират топлина.

Ели обаче не бърза със заключенията.

„Няколко души в коментарите предположиха, че е AGA, но все още не съм потвърдила какво точно представлява или на колко години е. Така че тази част остава загадка!“, обяснява тя.

Предстои ѝ да потърси опитен ковач, на когото да се довери, за да извади внимателно съоръжението и да го реставрира. Надява се специалистът да ѝ помогне да научи повече за неговата история.

Засега не е известно дали печката работи, каква е точната ѝ възраст и дали има някаква колекционерска стойност.

От викторианска кухня до пещ за пици?

Макар да няма представа колко може да струва находката, Ели няма намерение да се разделя лесно с нея.

Напротив, вече обмисля как да я впише в обновения си дом.

Една от най-забавните ѝ идеи е да я превърне в пещ за пици в градината.

Това, разбира се, ще зависи от състоянието на съоръжението и възможностите за безопасното му възстановяване.

„Все още не знам дали работи и колко би могла да струва, но много бих искала да я запазя и да ѝ дам нов живот“, казва младата британка.

Къща с повече изненади, отколкото собственичката е очаквала

Откритието е една от малкото приятни изненади в ремонта, който досега е поднесъл на Ели предимно неприятности.

Когато купува имота, първоначално обявен за 450 000 лири, покривът е в лошо състояние, стълбището се разпада, а къщата няма отопление.

Ели работи като консултант по продажби и преди това живее под наем наблизо. Толкова се влюбва в градчето, че решава да потърси собствен дом именно там.

Баща ѝ се занимава с недвижими имоти и строително предприемачество, така че тя израства покрай ремонти. Но старата викторианска къща е първият голям проект, за който сама носи отговорност.

Работата се оказва много повече от боядисване и освежаване.

Налага се премахване на стени, демонтиране на опасното стълбище и повдигане на тавани. По време на ремонта Ели открива улуци, които отвеждат водата към несъществуващ дренаж, както и плевели, израснали вътре в една от стените.

Градината и старото пристрояване също изискват далеч повече изкопни дейности, отколкото е предполагала.

И все пак тя е решена да запази онова, което прави къщата специална.

Коледа в дом, който още се възстановява

Годините на занемаряване са унищожили немалко оригинални детайли. Затова оцелелите камини са особено ценни за новата собственичка.

Освен мистериозната готварска печка Ели открива и оригинална камина в една от спалните. Нея възнамерява да запази точно на мястото ѝ.

„Все още сглобявам историята на къщата“, признава тя.

Надеждата ѝ е, че въпреки мащабната реконструкция домът ще съхрани своя старинен характер.

Най-близката ѝ цел е да направи първоначалната част на постройката годна за живеене преди Коледа, докато ремонтът на останалите помещения продължава.

А съдбата на намерената зад камината печка тепърва ще се решава.

Може би някога тя е служила за приготвянето на семейни вечери във викторианска Англия. Днес, повече от век по-късно, има шанс отново да събира хора около себе си – дори това да става с пица в градината.