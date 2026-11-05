Ръсел Бранд признат за виновен в изнасилване и сексуални посегателства. Очаква го затвор

Британският актьор и комик Ръсел Бранд беше признат за виновен по едно обвинение в изнасилване и три обвинения в сексуално посегателство след съдебен процес, продължил малко повече от три седмици. На 5 ноември съдебните заседатели в лондонския съд „Саутуърк Краун Корт“ обявиха решението си по седемте обвинения срещу 51-годишната звезда.

Бранд беше оправдан по две други обвинения в изнасилване и едно в опит за непристойно сексуално посегателство.

Престъпленията, за които е признат за виновен, са извършени между 2004 и 2009 г. срещу четири жени, в периода, когато кариерата му в британската телевизия и шоубизнеса бележи възход.

Актьорът отричаше всички обвинения. По време на процеса той призна, че в младостта си е водил безразборен сексуален живот, но категорично отхвърли твърденията, че е принуждавал жени към интимни отношения против волята им.

След произнасянето на присъдите съдия Джоел Бенатан нареди Бранд да бъде задържан под стража. Очаква се на 9 ноември съдът да определи наказанието му, като магистратът вече предупреди, че го очаква значителен срок лишаване от свобода.

От журналистическо разследване до съдебната зала

Началото на разследването е поставено през септември 2023 г., когато „Таймс“, „Сънди Таймс“ и разследващото предаване Dispatches на Channel 4 публикуват свидетелства на жени, обвиняващи Бранд в сексуални посегателства.

Разкритията предизвикват широк обществен отзвук, а лондонската полиция започва собствено разследване.

След публикациите с органите на реда се свързват и други жени, които независимо една от друга съобщават за преживени посегателства.

Разследването се оказва особено сложно заради изминалите години. Полицията разговаря с повече от 100 свидетели, събира над 400 свидетелски показания и проучва повече от 1400 документа.

Разследващите преглеждат и стотици часове телевизионни изяви, стендъп представления, интервюта и подкасти на Бранд, както и негови книги, за да възстановят хронологията на събитията.

Случаят в крайна сметка достига до съда, където шест жени застават зад обвиненията, разгледани в процеса.

„Таймс“: Това е признание за смелостта на жените

След решението на съда „Таймс“ и „Сънди Таймс“ разпространиха съвместна позиция, в която отдадоха признание на жените, участвали в журналистическото разследване през 2023 г.

Според двете издания присъдата е свидетелство за смелостта на онези, които са намерили сили да говорят публично за преживяното.

Вестниците подчертават, че много от жените, участвали в първоначалното разследване, не са били страна в съдебния процес.

Въпреки това техните свидетелства са имали съществено значение за разкриването на проблема и за започването на разследването.

От двете издания заявиха, че остават ангажирани с подкрепата за всички, които са намерили смелост да споделят преживяното.

Би Би Си поднесе ново извинение

Британската обществена медия Би Би Си също реагира на съдебното решение.

От корпорацията заявиха, че мислите на служителите ѝ са с жените, които са разказали историите си и чиито показания са допринесли за осъждането на Бранд.

В официалната позиция се подчертава, че злоупотребата с власт няма място в медийната индустрия.

Според Би Би Си всички организации в сектора трябва да работят заедно, за да гарантират, че хората, пострадали от чужди действия, могат спокойно да подадат сигнал, да бъдат изслушани и оплакванията им да бъдат приемани сериозно.

Корпорацията припомни и подробния доклад, публикуван през януари 2025 г., за начина, по който са били разглеждани оплакванията срещу Ръсел Бранд по времето, когато е работил за Би Би Си.

Докладът обхваща осем твърдения за непристойно поведение в периода между 2006 и 2008 г.

От медията признаха, че е особено тревожно, че някои хора не са се чувствали в състояние да сигнализират за поведението на Бранд.

Би Би Си отново поднесе извинение на засегнатите както за тогавашната работна култура, така и за пропуските в разглеждането на оплакванията.

„Човекът в съдебната зала не приличаше на познатия Ръсел Бранд“

Кореспондентката на Би Би Си Сима Котеча, която следи процеса от съдебната зала, описва поразителната разлика между публичния образ на актьора и поведението му пред съда.

Познатият на зрителите Бранд – ексцентричен, шумен, с широки жестове и провокативни шеги – почти отсъствал по време на заседанията.

Вместо това журналистката наблюдавала сдържан мъж, който през повечето време седял неподвижно на подсъдимата скамейка, вперил поглед право пред себе си.

Лицето му не издавало видими емоции, дори когато в продължение на дни срещу него били представяни подробни и тежки обвинения.

Котеча отбелязва и безупречната му учтивост към служителите на съда. Бранд отварял врати, благодарял и се държал изключително възпитано.

Това поведение обаче рязко контрастирало със свидетелствата, които съдът изслушал.

Жените описали мъж, който според техните разкази бил арогантен, настъпателен, сексуално ненаситен и неспособен да приеме отказ.

Прокуратурата представи Бранд като пресметлив и манипулативен извършител на сексуални престъпления, използвал популярността и влиянието си, за да се възползва от жени.

Съдебните заседатели признаха вината му за четири от разгледаните престъпления.

Channel 4: Смелата журналистика има значение

Директорът на новините, дигиталното съдържание и доверието на аудиторията в Channel 4 Луиза Комптън също приветства съдебното решение.

Тя подчерта, че изходът от процеса е важен за всички жени, осмелили се да говорят – както за участвалите в наказателното производство, така и за онези, които са предоставили свидетелства за първоначалното разследване на Dispatches, „Сънди Таймс“ и „Таймс“.

Комптън припомни, че полицията е започнала разследването през септември 2023 г. именно след журналистическите публикации.

Тя уточни, че обвиненията, разгледани в наказателния процес, са свързани с други жени, различни от участничките в първоначалните медийни разследвания.

Според нея случаят убедително показва защо смелата, независима разследваща журналистика в обществен интерес е толкова важна.

От Channel 4 изразиха дълбока благодарност към всяка жена, която е гласувала доверие на журналистическия екип и е споделила своята история.

Предстои произнасяне на наказанието

Ръсел Бранд беше една от най-популярните фигури в британския шоубизнес, преди да изгради кариера и в Холивуд. През последните години той развива и собствено онлайн присъствие, посветено на обществени, политически и духовни теми.

Съдебното решение от 5 ноември бележи решаващ момент в продължилия повече от три години публичен и съдебен процес.

На 9 ноември съдът трябва да определи конкретното наказание за четирите престъпления, по които Бранд е признат за виновен.

Междувременно британската полиция потвърди, че се разглеждат и две допълнителни обвинения в изнасилване, които не са били част от приключилия процес.