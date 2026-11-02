Ядрена тревога разтърси Русия и Украйна. Хакери всяха паника

Предупреждения за ядрена опасност, химически атаки и улични боеве се появиха внезапно на телефоните на украински граждани в неделя вечерта, 1 ноември. Малко по-късно Русия съобщи за подобна кибератака срещу собственото си приложение за извънредни ситуации.

И двете държави заявиха, че системите им за предупреждение са били атакувани от хакери, които са успели да разпространят фалшиви съобщения.

Инцидентите предизвикаха сериозно безпокойство, тъй като мобилните приложения са сред основните средства, чрез които населението получава предупреждения за непосредствена опасност.

Все още не е установено дали двете кибератаки са свързани и кой стои зад тях.

Украинците получиха предупреждения за ядрена опасност

Първите съобщения се появили в украинското приложение за въздушна тревога, използвано от милиони граждани.

То внезапно започнало да изпраща предупреждения от най-висока степен за въздушни удари в цялата страна. Част от потребителите, включително в Киев, получили и известия за радиационна опасност, химически нападения и улични сражения.

Сред фалшивите съобщения имало и предупреждение, че Русия е задействала хиперзвуковата си ракета „Орешник“.

Украинските военновъздушни сили реагирали незабавно, като призовали населението да запази спокойствие.

„Няма радиационна опасност! Запазете спокойствие и следете нашите съобщения“, заявили от командването.

Властите уточнили, че приложението вероятно е станало обект на враждебна намеса. Неверните предупреждения били отменени в рамките на около час, а институциите публикували разяснения.

Министерството на цифровата трансформация на Украйна съобщило, че приложението временно не работи, но останалите канали за предупреждение, включително сирените за въздушна тревога, продължават да функционират.

Украинският Център за стратегически комуникации обвини Русия за атаката, но засега няма публично представени технически доказателства, които окончателно да установяват извършителя.

Няколко часа по-късно Русия също съобщи за кибератака

В ранните часове на понеделник, 2 ноември, руското Министерство на извънредните ситуации обяви, че неговото мобилно приложение също е било атакувано.

Според ведомството става дума за мащабна кибератака, довела до разпространение на невярна информация сред потребителите.

Руските власти уточнили, че засегнатото приложение е само допълнителен канал за предупреждение и че основната система за оповестяване на населението продължава да работи нормално.

Гражданите могат да получават информация чрез сирени, високоговорители, текстови съобщения, телевизия и радио.

Не е ясно колко души в Русия са получили фалшивите известия.

Украинска група, занимаваща се с разузнавателни операции, заявила, че е изпратила до руски потребители фалшиви предупреждения за ядрени удари. Твърдението не е независимо потвърдено.

Експерт от Станфорд: Вероятно няма да е последната атака

Киберинцидентите привлякоха вниманието и на специалистите по информационна сигурност.

Пред предаването Newsday на Би Би Си Хърбърт Лин, старши научен сътрудник по киберполитика и сигурност в Станфордския университет, определи случилото се като обезпокоително.

„Мисля, че това е първият подобен случай с официално украинско информационно приложение, но подозирам, че няма да бъде последният“, коментира експертът.

Лин, който е участвал в комисията за укрепване на националната киберсигурност при бившия американски президент Барак Обама, предупреждава, че засега няма достатъчно информация как точно е осъществен пробивът.

„Все още не знаем как са го направили. Може би в бъдеще ще могат да го правят по-често, но на този етап просто не знаем“, допълва той.

Подобни атаки са особено опасни във военна обстановка, тъй като населението разчита на своевременни и достоверни сигнали, за да намери убежище при реална заплаха.

Фалшивите тревоги съвпаднаха с края на примирието в Херсон

Времето на атаките допълнително засили напрежението.

Първите фалшиви предупреждения се появили само минути преди изтичането на временното местно примирие в Херсонска област.

То било договорено предишния вторник и официално приключило в 23:00 часа в неделя.

Прекратяването на огъня позволило евакуацията на цивилни от района на град Олешки, който се намира под руски контрол.

След изтичането на примирието опасенията за нови сражения в района отново се засилили.

Русия и Украйна си размениха удари по енергийни обекти

На фона на кибератаките двете държави продължиха и ударите по енергийната инфраструктура.

Русия съобщи за масирана атака с дронове срещу промишлен обект в района на Кстово, в Нижегородска област, източно от Москва.

Според украински медии целта е била нефтопреработвателната рафинерия в Кстово.

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин заяви, че през нощта и сутринта регионът е бил подложен на масирано нападение с безпилотни летателни апарати.

По думите му промишлено предприятие е понесло значителни щети. Властите предупредили и за възможни прекъсвания на електрозахранването, отоплението и доставките на топла вода.

Жена, която се намирала в автомобил, била ранена от падащи отломки на дрон. Тя получила медицинска помощ, след което била освободена от болницата.

Украинските сили многократно са атакували руски нефтени и газови съоръжения като част от военните си действия срещу енергийната инфраструктура, използвана за снабдяването на руската армия.

Стотици хиляди украинци останаха без ток

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Русия е нанесла удари по енергийни съоръжения в четири области на страната през нощта срещу неделя.

Поразени са обекти в Днепропетровска, Виницка, Житомирска и Хмелницка област.

Атаките оставили стотици хиляди домакинства без електричество.

Зеленски определи интензивността на руските удари като „много висока“.

През неделя част от прекъснатите електрически връзки били възстановени, но ремонтните екипи продължават да работят по повредената инфраструктура.

Новата вълна от удари идва в момент, когато Украйна се подготвя за зимата и възстановяването на енергийните мощности остава сред най-важните задачи пред властите.