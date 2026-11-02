Забравете Салем! Най-призрачният град в Америка се оказа съвсем друг

Когато стане дума за призраци, прокълнати къщи и необясними явления, повечето американци веднага се сещат за Салем, Масачузетс, или Ню Орлиънс. Двата града отдавна привличат туристи със своите зловещи легенди, мистериозни истории и обиколки по следите на духове.

Но през 2026 година титлата за най-призрачен град в Америка отива на изненадващо място.

Това е Вирджиния Сити в щата Невада – историческо миньорско градче, основано през 1859 г., когато Дивият запад все още е бил земя на златотърсачи, авантюристи и хора, готови да рискуват всичко в търсене на богатство.

Днес неговите стари сгради, тесни улици и мрачни легенди привличат съвсем различен вид посетители – туристи, които се надяват да срещнат призрак.

Градът от Дивия запад, който изпревари всички

Класацията е изготвена от компанията за домашни системи за сигурност Vivint, която анализира седем показателя, сред които броя на местата, смятани за обитавани от духове, съобщените паранормални наблюдения, местния бизнес, свързан със свръхестественото, и интереса към подобни преживявания в интернет.

Вирджиния Сити заема първото място благодарение на голямата концентрация на атракции с призрачна тематика, езотерични магазини и необичайно активните онлайн търсения, съотнесени към броя на жителите.

Градът е сред най-добре запазените свидетелства за епохата на американската сребърна треска. Със старите си салони, хотели и миньорски истории той отдавна има репутацията на място, където миналото сякаш отказва да си отиде.

Второто място е за град, чието име означава „надгробен камък“

На второ място в класацията е Тумбстоун, Аризона – още един прочут град от Дивия запад.

Самото му име на английски означава „надгробен камък“, а историята му е свързана с престрелки, престъпници и легендарни фигури от американския Запад.

Според проучването Тумбстоун има най-висока концентрация на ясновидци и астролози на 10 000 жители. Градът е и сред първите три по брой духовни и езотерични магазини, както и по онлайн интерес към мистериозни преживявания.

Третата позиция заема Юрика Спрингс в Арканзас.

Градът се отличава с множество места, обвити в легенди за призраци, както и с голям брой атракции, свързани със свръхестественото.

Особено интересен е фактът, че изпреварва много по-известни дестинации благодарение на високия дял на подобни обекти и услуги спрямо сравнително малкото си население.

Кои са петте най-зловещи града

Според класацията на Vivint първите пет места за 2026 година са:

Вирджиния Сити, Невада – историческо миньорско градче с множество мистериозни легенди. Тумбстоун, Аризона – град от Дивия запад, известен с драматичното си минало. Юрика Спрингс, Арканзас – място с хотели и исторически сгради, около които се разказват истории за духове. Галена, Илинойс – град с множество съобщени наблюдения на необясними явления. Гетисбърг, Пенсилвания – място, белязано от една от най-кървавите битки в американската Гражданска война и от десетилетни легенди за призраци.

Галена и Гетисбърг попадат сред първите пет и благодарение на съобщените тази година наблюдения на предполагаеми призраци.

В Тексас най-често съобщават, че са видели духове

Колкото и изненадващо да звучи, най-много съобщени наблюдения на предполагаеми паранормални явления има в три големи града на Тексас.

Остин оглавява тази отделна категория със 115 сигнала за видени призраци.

Следват Далас с 64 и Хюстън с 48.

Любопитното е, че градовете с най-много подобни съобщения не съвпадат непременно с онези, които заемат челните позиции в общата класация.

Причината е, че изследването отчита различни показатели и съпоставя много от тях с броя на населението.

А когато става дума за най-много места, описвани като обитавани от духове, безспорният първенец е Лос Анджелис.

В града на холивудските звезди са регистрирани 61 подобни обекта. Следват Сан Антонио с 56 и Хонолулу с 43.

Разбира се, тези числа отразяват съобщения и местни предания, а не научно потвърдени срещи със свръхестественото.

Хотелите с призраци са новата туристическа мания

Едно от най-любопитните открития на Vivint е свързано с нарастващия интерес към необичайните нощувки.

Според проучването търсенията в интернет на израза „хотели с призраци“ са скочили с цели 315% между 2023 и 2025 година.

Все повече хора изглежда са любопитни да прекарат нощта в стар хотел, където към ключа за стаята върви и някоя зловеща история.

Изследователите обаче уточняват, че увеличаването на търсенията не означава непременно повече реални резервации.

Расте и интересът към местните мистериозни преживявания.

Търсенията на „обиколки с призраци близо до мен“ са се увеличили с около 7%, а тези за „призрачни градове наблизо“ – с близо 6%.

При запитванията за обитавани от духове сгради и места ръстът е около 3%.

Така традиционният туризъм постепенно се сдобива с още една необичайна разновидност – пътешествия за хора, които искат не просто да разглеждат исторически забележителности, а да изживеят тръпката от срещата с нещо необяснимо.

А какво се случи със Салем и Ню Орлиънс?

Особено изненадващо е представянето на два от най-прочутите американски града, свързвани със свръхестественото.

Ню Орлиънс, известен с мистичните истории около Френския квартал и традициите на вуду, остава едва на 22-ро място.

Салем, чиято история е неразривно свързана с процесите срещу обвинени във вещерство през 1692 г., се нарежда чак на 41-ва позиция.

Това не означава, че двата града са загубили своята популярност сред любителите на мистериите. Класацията измерва съвкупност от показатели, сред които важна роля играе съотношението между броя на атракциите, онлайн търсенията и местното население.

Малки градове с богата история и силно развита призрачна туристическа индустрия могат така да изпреварят далеч по-известни дестинации.

За всички, които мечтаят за нощ в мистериозен хотел, разходка по улиците на Дивия запад или среща с някоя стара американска легенда, изборът очевидно вече е много по-голям от Салем и Ню Орлиънс.