Като в дивия Запад: Опит да ограбят пощата във Видин
Нападателите обезвредили и вързали охраната, след което влезли в трезора
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Нападателите обезвредили и вързали охраната, след което влезли в трезора
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