Киану Рийвс видял сако без тяло, а Ема Стоун получава монети от мъртвия си дядо! Призрачните тайни на Холивуд

В Холивуд призраците обикновено се появяват по сценарий. Но някои от най-известните актьори и музиканти твърдят, че са ги срещали и извън снимачната площадка. Без режисьор, без специални ефекти и без възможност някой да извика „Стоп!“.

Киану Рийвс помни празно сако, което се носело във въздуха. Ема Стоун е убедена, че покойният ѝ дядо ѝ оставя монети. А една от най-необичайните истории идва от автомобилен състезател, който твърди, че невидими ръце са го спасили от горяща кола.

Списание PEOPLE събра разказите на 20 знаменитости за срещите им с необяснимото. Подбрахме осем от най-интересните истории. Дали става дума за свръхестествени явления, необичайни съвпадения или човешкото въображение, остава въпрос на лична преценка. Но някои от тези случки са достатъчно странни, за да останат в паметта с години.

Киану Рийвс и сакото, което се движело без човек в него

Киану Рийвс бил още дете, когато преживял случка, която никога не забравил.

Семейството му тъкмо се било преместило от Австралия в Ню Йорк. Един ден той бил в стая със сестра си, която спяла, и бавачката им Рената.

Изведнъж през вратата се появило нещо необичайно – сако, което сякаш се носело само във въздуха. Нямало човек в него. Нито тяло, нито крака.

След секунди сакото изчезнало.

Рийвс разказва за случката през 2014 г. в предаването на Джими Кимъл. Най-любопитна е реакцията му.

Като малко момче той не изпаднал в паника. Просто се зачудил какво е видял. После погледнал бавачката.

Лицето ѝ било изкривено от ужас.

И точно това, според актьора, го убедило, че случилото се не е било само плод на детското му въображение.

Ема Стоун и мистериозните монети от покойния ѝ дядо

Не всички истории за призраци са страшни.

За Ема Стоун срещите с отвъдното имат почти нежно, семейно измерение.

През 2014 г. актрисата разказала на Дейвид Летърман, че покойният ѝ дядо продължава да присъства в живота на семейството по доста необичаен начин – оставя им монети от 25 цента.

Според Стоун тези монети се появяват неочаквано и тя вярва, че са знак от него.

Особеното е, че актрисата никога не е познавала дядо си.

Въпреки това е убедена, че именно той стои зад странните находки.

Тя признава, че няма логично обяснение. За нея преживяването е нещо магично.

Дали е семейна легенда, съвпадение или нещо повече, Стоун не се опитва да доказва. Просто вярва, че връзката с близките може да продължи и след смъртта им.

Лора Лини и жената със синята рокля в заключения театър

Историята на Лора Лини е почти готов сценарий за класически филм на ужасите.

Актрисата репетирала в театър „Беласко“ на Бродуей – място, около което отдавна се носят легенди за призраци.

Една от тях разказва за мистериозната смърт на хористка.

По време на генерална репетиция Лини погледнала към горния балкон. Там, на първия ред, стояла жена със синя рокля и руса коса.

Странното било, че достъпът до този балкон бил възможен само отвън, а вратите били заключени.

Актрисата отклонила поглед за момент. Когато отново погледнала нагоре, жената била изчезнала.

След репетицията решила да разкаже на управителя на театъра.

Казала му, че мисли, че е видяла призрак.

Той не изглеждал особено изненадан. Попитал само дали привидението е било мъж или жена.

Когато Лини отговорила, че е жена, последвал още по-странен въпрос: дали е била с руса коса и синя рокля.

Актрисата разказва случката през 2017 г. в The Late Late Show. Дотогава, по собствените ѝ думи, не била човек, който лесно вярва в подобни истории.

Майли Сайръс напуснала жилище след ужас в банята

За Майли Сайръс преживяването било толкова неприятно, че решила да смени квартирата си в Лондон.

Певицата разказва, че по време на престоя си в британската столица започнала да сънува необичайни сънища.

След това се случил инцидент с малката ѝ сестра.

Момичето било под душа, когато водата внезапно станала толкова гореща, че започнала да изгаря кожата му. Според Сайръс кранът се бил завъртял, без сестра ѝ да го докосва.

Майли чула писъците и се втурнала в банята.

Но това не било единственото, което я тревожело.

Преди инцидента тя имала усещането, че е видяла малко момче, седнало върху мивката, което я наблюдавало, докато се къпе.

Певицата твърди, че майка ѝ, леля ѝ и тогавашният ѝ годеник Лиъм Хемсуърт също преживели странни случки в апартамента.

Накрая Сайръс предпочела да се премести другаде за остатъка от престоя си в Европа.

Невидими ръце извадили състезател от горящ автомобил

Една от най-драматичните истории принадлежи на американския автомобилен състезател Дейл Ърнхард-младши.

През 2004 г. той катастрофирал с „Корвет“ на пистата в Сонома, Калифорния. Автомобилът се запалил.

Ърнхард помни, че се опитал да се измъкне. След това усетил как някой го хваща под мишниците, повдига го над предпазните конструкции на автомобила и го оставя на земята.

Бил убеден, че служител на трасето го е спасил.

Когато пристигнал в болницата, първият му въпрос бил кой го е извадил от колата, защото искал да му благодари.

Но така и не открил човека, когото търсел.

Състезателят твърди, че не си спомня сам да е излизал от автомобила. Помни само ръцете, които го издърпали.

Години по-късно разказва историята в подкаста си и я определя като най-близкото до свръхестествено преживяване, което е имал – ако действително е било такова.

Ариана Гранде и гробището, което я накарало да избяга

Ариана Гранде също има история, която звучи като начало на филм на ужасите.

През 2013 г., по време на престой в Канзас Сити, певицата и нейни приятели решили да посетят места, за които се носят мрачни легенди.

След обиколка на замък, смятан за обитаван от духове, се отправили към гробището Стъл.

Още в автомобила Гранде започнала да изпитва силно неприятно усещане.

По думите ѝ във въздуха се появила миризма на сяра, а в колата влетяла муха. Певицата приела тези неща като тревожни знаци.

Помолила приятелите си да напуснат мястото.

Преди да си тръгнат, отворила прозореца и се извинила на онова, което според нея можело да обитава района.

Клаудия Шифър посреща призраците като гости

Ако Ариана Гранде бяга от мистериозното, Клаудия Шифър има съвсем различен подход.

Германският супермодел разказва, че старинното ѝ имение в Англия, построено в стила на епохата на Тюдорите, има необичайни обитатели.

В къщата понякога се чуват скърцащи звуци, а музиката се включва без видима причина.

Семейството поканило медиум, който според Шифър ги уверил, че присъствието в дома е добронамерено и няма от какво да се страхуват.

Вместо да търсят начин да прогонят предполагаемите духове, моделът и близките ѝ решили да ги приемат като част от дома.

Шифър разказва историята пред Architectural Digest през 2017 г.

В нейния случай това, което за някои би било причина да напуснат къщата, се превърнало почти в особеност на старинното имение.

Матю Макконъхи се скарал с призрак в собствения си дом

Матю Макконъхи не е човек, който лесно би се отказал от дома си заради необичаен шум в коридора.

Актьорът разказва, че в холивудската му къща се появявало присъствие, което наричал мадам Бльо.

Първоначално усещането съвсем не било приятно.

Макконъхи решил, че няма намерение да отстъпва собствената си територия.

Отворил вратата и заявил на невидимата си гостенка, че може да се разхожда, където пожелае, но той няма да си тръгне.

По думите му през следващите седмици различни посетители на къщата независимо един от друг започнали да споменават, че усещат нечие присъствие в определен коридор.

С времето обаче тези преживявания спрели.

Иронията е, че стаята, която Макконъхи свързвал с мадам Бльо, впоследствие се превърнала в една от любимите на гостите му.