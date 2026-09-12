Киану Рийвс даде пълна газ! Става супер хулиган
Обичам да карам мотоциклети, да разказвам истории и да бъда част от нещо истинско, признава актьорът
Следете всички новини, анализи и коментари за Киану Рийвс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обичам да карам мотоциклети, да разказвам истории и да бъда част от нещо истинско, признава актьорът
В последните години страната ни се оказа привлекателно място за холивудски снимки
Твърдението за снимките с актьора от „Матрицата” направи Жени Калканджиева
Всяка роля на Рийвс разкрива нова страна от неговата актьорска палитра, която никога не спира да ни изненадва
Актьорът ще играе в новата версия на "В очакване на Годо"
Пореден шедьовър в неговото творчество
При грабеж в дома му
Феновете се надяват, че самотникът най-сетне е открил "сродната си душа"
Тя е семпла, но вече ще е жената на любимия на поколения актьор
Повечето от известните актьори постоянно даряват част от доходите си за благотворителност
Скандал със снимките на „Матрицата 4" в Германия
Актьорът събира пари за благотворителност
Снимките стартират на 6 юли в Берлин
Актьорът се е впечатлил от сценария
Дългоочакваното продължение излиза на големия екран на 21 август
Рийвс показа новата си изгора през ноември на червения килим
Световноизвестният актьор разкрива душевните си трепети и терзания
Гледаме „Матрицата 4“ и „Джон Уик 4“ в един и същи ден
Голямата сензация са Киану Рийвс и Александра Грант
Александра помогнала на актьора да превъзмогне смъртта на бившата си