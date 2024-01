Прочут канадски актьор издава книга

Киану Рийвс ще издаде дебютен роман. Актьорът работи в тандем с един от любимите си автори - писателят Чайна Миевил, а творбата ще се казва "Книга за някъде другаде" ("The Book of Elsewhere"). Романът е вдъхновен от серията комикси на Рийвс "BRZRKR" и отзивите за тях. "The Book of Elsewhere" ще излезе официално на 23 юли.

В изказване за "Good Morning America" Киану казва: "Комиксите разказват историята на безсмъртен войн и битката му през вековете. Толкова много заобичах света на "BRZRKR", че исках да го разуча още повече и си помислих, че най-добрият вариант това да се случи е чрез роман. Ако го прочетете, надявам се да ви хареса."

Киану Рийвс останал очарован от идеите на писателя Чайна Миевил и бил горд, че може да работи заедно с него по романа. "Чайна направи точно това, на което се надявах - дойде с изчистена архитектура на разказа и с идея как да "поиграе" със света "BRZRKR". Бях наистина очарован от неговото виждане и се чувствам поласкан да съм част от този процес.", казва Киану.



Книжното творчество на Киану Рийвс

Първата част от серията комикси "BRZRKR" на Киану Рийвс, които той създаде заедно с писателя Мат Кинд и художника Рон Гарни, излезе през ноември 2021 г. Втората част се появи през 2022 г., а третата - през октомври 2023 г. През 2021 г. от Netflix обявиха, че работят по филм, базиран на комикса, в който роля ще има и самият Киану Рийвс, припомня Contactmusic.



Киану Рийвс има издадени и две графични книги, създадени в колаборация с приятелката му Александра Грант - "Ode to Happiness" от 2011 г. и "Shadows" от 2016 г. През септември миналата година Грант призна, че именно Киану е нейното вдъхновение.





