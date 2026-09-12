Пускат неиздавани песни от 1965 г. на емблематичен рок музикант
Те са записани с продуцента Шел Талми
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Те са записани с продуцента Шел Талми
Министерският съвет прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4
Проект на МВР обещава удобство за гражданите и ясни правила за водачите
Промяната влиза в сила от януари
МВР предупреждава гражданите да побързат с подмяната си до края на 2025 г., докато важат старите цени
Министърът на вътрешните работи не посочи кои страни биха могли да бъдат включени в евентуални бъдещи отмени на визи
Забавянето на процедурата се дължи на обжалвания на решенията на възложителя на обществената поръчка
Цели се да се насърчи преиздаването на лична карта от новия образец
Контролът в реално време ще повиши качеството на обслужване
Въвеждането на електронни лични карти ще разшири възможностите за използване на онлайн услуги
Говори зам.-министърът на вътрешните работи
Ново удобство за гражданите ще представлява изграждането на центъра за административно обслужване
Отпада издаването на безсрочна лична карта на лица, навършили 58 години
Вижте какви са те
Променят и таксите за издаване
Датското кралско семейство обяви публикуването на книгата в канала си в Инстаграм
От Министерството на образованието и науката изпратиха своя позиция по темата
Пореден шедьовър в неговото творчество
Взел 15 000 долара
За много от хората касовият бон е удостоверение за сигурност