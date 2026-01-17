Новите шофьорски книжки. Големи промени

В много държави от ЕС вече е стандартна практика документите да се подават онлайн

С началото на 2026 г. процедурата за издаване и подмяна на шофьорски книжки в България тръгва по нов път. Проект за промени в наредбата за въпросните документи, качен за обществено обсъждане в интернет, държавата залага на електронни заявления, служебен обмен на документи и по-строг контрол върху медицинската годност. Идеята е проста и тя е по-малко разкарване и повече сигурност. Практическите последици засягат всеки водач.

Електронното заявление

Най-видимата и най-коментирана промяна е възможността заявлението за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) да се подава изцяло по електронен път. Това ще става чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерство на вътрешните работи, като задължително условие е използването на квалифициран електронен подпис. С други думи, човекът вече не е длъжен да застава на гише, ако разполага с електронен подпис и достъп до системата на МВР.

Процедурата е описана ясно в проекта (Проект за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, отчета на водачите и тяхната дисциплина). След подаване на заявлението органът, който издава свидетелството, т.е. звената „Пътна полиция“ към МВР, изпраща на заявителя потвърждение или отказ на електронния адрес, посочен в заявлението. Ако отговорът е положителен, в него изрично се посочва, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавната такса по електронен път, отново чрез системата за електронни услуги на МВР.

Тук няма скрити стъпки. Целият процес на заявление, уведомление и плащане се мести онлайн. За хората това означава по-малко изгубено време, а за администрацията е по-ясна следа кой, кога и какво е поискал. Важното уточнение е, че електронният път не става задължителен. Хартиеното заявление остава възможно, но държавата ясно показва, че електронният вариант е предпочитаният.

Допълнително в проекта се посочва, че електронната система ще съхранява цялата кореспонденция по заявлението, което улеснява последващи проверки и обжалвания. Това е детайл, който често се подценява, но има значение при спорове или забавяния. Така електронното заявление се превръща и в инструмент за по-голяма административна отчетност.

Тази промяна е част от по-широката политика на МВР за дигитализация на услугите, която от години се развива на парче. Сега тя влиза директно в една от най-масовите административни услуги като издаването на шофьорска книжка, което засяга милиони български граждани.

Край на носенето на протоколи

Втората важна група промени засяга начина, по който институциите общуват помежду си. При възстановяване на правоспособност след отнемане на всички контролни точки вече няма да се изисква водачът да носи хартиен протокол за успешно положен изпит. Новото свидетелство за управление ще се издава въз основа на оригинален протокол, изпратен по служебен път от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Същият принцип се прилага и при придобиване на нова категория или при допълнително вписване на код, който предвижда ограничителни условия за ползване на книжката. И отново протоколът за успешно положен изпит се изпраща служебно, без участието на гражданина като куриер между институциите.

Това е промяна, която на пръв поглед изглежда техническа, но всъщност е ключова. Досегашната практика създаваше напрежение, загуба на време и възможности за грешки. Когато документите се носят на ръка, винаги има риск от пропуски, забавяния или неясноти кой носи отговорност, ако нещо липсва.

Проектът изрично залага на принципа „данните да следват гражданина“, а не обратното, което е стандарт в модерните административни системи. Това означава, че при добре работещ служебен обмен шансовете за разминавания между институциите би трябвало да намалеят. На практика обаче всичко ще зависи от това доколко системите са технически свързани и поддържани.

Медицинската годност и ТОЛЕК

Една от най-деликатните промени е свързана с медицинската годност на водачите. С проекта се въвежда възможност за подмяна на свидетелството за управление въз основа на заключение от ТОЛЕК (Транспортна областна лекарска експертна комисия) или ТЦЛЕК (Транспортна централна лекарска експертна комисия), когато се установи, че водачът не отговаря на изискванията за някоя от вписаните категории.

Причината е практическа и реална. В живота има случаи, при които по време на валидността на книжката, след медицинско изследване или проверка, се установява, че човек вече не покрива условията за управление на определена категория МПС. Досега системата не винаги реагираше ясно и навреме. Новите правила целят да затворят тази пролука.

Въвежда се и нов образец на декларация, с която водачът изрично заявява, че няма да управлява МПС от категорията, за която е установено несъответствие. Това не е формалност, а документ с правна тежест, който може да има значение при последващи проверки и инциденти.

Важно е, че медицинското заключение не води автоматично до отнемане на всички категории, а само на тези, за които не са изпълнени изискванията. По този начин се прави опит за по-гъвкав подход, вместо прилагане на крайни мерки. Това е детайл, който има значение за хората, чието препитание зависи от шофирането.

Чуждите граждани без постоянен адрес у нас

Проектът съдържа и редица по-малки, но важни детайли. Един от тях е правилото, че старото свидетелство за управление се връща за унищожаване при получаване на новото. Това е мярка срещу паралелно съществуване на два валидни документа и срещу злоупотреби, която съществува и към момента.

Друг важен момент засяга чуждите граждани с издадено българско свидетелство за управление, които нямат постоянен адрес в България. По новите правила наложените им наказания и принудителни административни мерки ще се водят на отчет от звената „Пътна полиция“ при СДВР и областните дирекции на МВР според настоящия им адрес. Това цели по-добра проследимост и контрол върху водачи, които често сменят местоживеенето си.

Промяната е важна и заради обмена на информация между различните структури на МВР, които досега не винаги разполагаха с актуални данни за тези лица. По този начин се търси по-ясна картина за нарушенията и наложените мерки. Това има значение както за контрола, така и за статистиката на пътната безопасност. Тези промени може да не звучат зрелищно, но именно в тях се крие ежедневната работа на системата. Отчетността, унищожаването на старите документи и ясното разпределение на отговорностите между структурите на МВР са ключови за това новият ред да не остане само на хартия.

Европейският пейзаж

През последните години темата за шофьорските книжки е активно обсъждана на европейско ниво, като водеща роля има Европейска комисия. Общата посока е ясна и тя е към повече дигитализация, по-строг контрол върху правоспособността и по-добро взаимно признаване между държавите членки.

Европейските институции работят по рамка за цифрова шофьорска книжка, която да съществува паралелно с физическата. Идеята е документът да бъде достъпен в цифров портфейл, а държавите да запазят правото си да издават и класическата пластика. Паралелно с това се въвеждат по-ясни правила за обмен на информация при отнемане на право на управление и за проверка на годността на водачите.

В редица държави-членки вече се тества или прилага цифрово представяне на книжката за вътрешни проверки, като хартиеният или пластичният документ остава резервен вариант. Това показва, че преходът няма да бъде рязък, а поетапен. Националните администрации запазват ключова роля в прилагането на правилата.

В много държави от ЕС вече е стандартна практика заявленията да се подават онлайн, а институциите да обменят информация служебно. Медицинската годност също се разглежда все по-стриктно, особено при професионалните водачи и при по-възрастните шофьори. Българският проект се вписва в тази логика, макар и да е насочен към конкретни национални проблеми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com