Новите шофьорски книжки. Големи промени
Проект на МВР обещава удобство за гражданите и ясни правила за водачите
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Проект на МВР обещава удобство за гражданите и ясни правила за водачите
Откъде започнаха изненадите
Обработени са 50,96% от протоколите за националните избори
При 53% обработени протоколи - 57,14% за Ерол Мюмюн
СИК малко бяха объркани, но се справиха успешно
Ще стигнат ли гласовете от чужбина, за да влезе и ИТН в парламента?
ИТН има 3,85% или 93 690 гласа, съобщават от ЦИК
Машинното гласуване е единственият начин да се проведат честни и прозрачни избори
7 партии в парламента, балотаж за президент
Първи са ПП, ГЕРБ, ДПС, БСП пада на пето място
Костадин Костадинов бие Лозан Панов при 21% обработени протоколи
Двете формирования няма да получат държавна субсидия
ротоколите от първите секции вече са предадени в общинската избирателна комисия
Предаването на изборни протоколи в зала "Арена Армеец" приключи
ВМРО остава трайно под прага от 4 % за влизане в парламента
ВМРО твърдо под чертата за влизане в НС
ВМРО остава под чертата за влизане в НС
Демократична България излезе пред ДПС
Някои комисии са чакали до 4 – 4:30 сутринта преди да бъдат повикани за предаване на протоколите
В "Арена Армеец" все още продължава предаването на бюлетините