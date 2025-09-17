Обичан холивудски актьор идва в Белоградчик

Нео от "Матрицата" удва у нас!

Това разкри Жени Калканджиева.

"Заблуда е, че в България пристига Брад Пит. Идва Киану Рийвс. Ще снима край Белоградчик", обяви Калканджиева пред "България Днес".

Кога точно идва Киану и в каква продукция ще се снима, засега не се знае. От община Белоградчик потвърдиха, че скоро започват снимки на филмова продукция в крепостта.

В последните години страната ни се оказа привлекателно място за холивудски снимки заради добрата база, природа и не на последно място ниски цени.

