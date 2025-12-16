Скритите вдъхновения на Яворов – коя е жената зад стиховете

В Чирпан подготвят издание, което ще покаже поезията на Яворов през погледа на жените, вдъхновили неговите стихове, съобщават от къща музей „Пейо К. Яворов“.

Проектът „Музеите на Яворов“, осъществен от екипа на музея и финансиран от Национален фонд „Култура“, ще се реализира като луксозна кутия-албум във формат А5. Изданието включва 24 карти, съчетаващи графични изображения, текст и дигитално съдържание, достъпно чрез мобилно приложение с добавена реалност. При сканиране с камерата на устройство снимките оживяват с поезия и откъси от филми, отбелязват от музея.

Финансовата подкрепа по проекта е в размер на 17 306 лева, като инициативата е иновативна и устойчива, с ясно дефинирани цели, целеви групи и план за разпространение, осигуряващ широк достъп, включително за социално уязвими групи. Предвидена е достъпност чрез дигитални и безплатни материали, различни формати – албум, флаери и дигитални издания – както и възможност за надграждане и продължителна популяризация чрез партньорските мрежи.

Къщата музей „Пейо К. Яворов” напомня, че до 19 декември се приемат творби за Националния конкурс за рисунка „Недорисуван свят“ и Националния литературен конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя“, съобщи БТА

