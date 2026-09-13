Скритите вдъхновения на Яворов – коя е жената зад стиховете
Женски образи и тайни стихове
Следете всички новини, анализи и коментари за Стихове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Женски образи и тайни стихове
Големият поет и съпругата му Милена се срещат за първи път на площада пред „Свети Александър Невски“
Време е да напишем на знамето си: "Независимост или смърт"
В тези речи правим заклинания, които на следващия ден забравяме, коментира Виктория Василева
Има култура, но е сиромашка, споделяше будителят
Това се случва в разгара на дебатите около исканата оставка на главния прокурор
Майсторката на словото издаде поетична книга № 11
Видеото е публикувано във фейсбук. С него посланикът на Русия у нас отбелязва Световния ден на поезията - 21 март
Повече от шест десетилетия поетът се опитваше да разгадае тайната на изминалия ХХ век
Последните строфи на великия поет и документи, свързани с дейността му като общественик и революционер четем в „Непознатият Яворов“
Пейки във формата на разгърнати книги със стихове на любими бургаски поети посрещат минувачите на площад „Тройката“ в морския град в навечерието на...
На Националния празник 3 март старозагорци отново ще могат да се насладят на поетични творби от старозагорски автори в градския транспорт
Едните се правят, че другите не съществуват – така е било винаги в България, казва известният автор на проза, стихове и пиеси
Благоевградската общественост ще отбележи 74-годишнината от гибелта на поета Никола Вапцаров. С ритуал по полагане на венци и цветя ще бъде почетена п...
В навечерието на 24 май осмокласниците от Езикова гимназия "Христо Ботев" в Кърджали положиха традиционната ботева клетва. Пред внушителния монумент...
По инициатива на "Стандарт" Четвъртокласници в Бургас научиха за подвизите на ген. Лермонтов С революционни песни и стихове за Освобождението запо...
Археологът е потомък на Капитан Петко, проучва подземните градове в Родопите Двамата са се посветили на музея в Кърджали, мечтаят да стигнат до Тибет...
Mетростанция "Свети Климент Охридски" в столицата днес ще бъде огласена от стиховете на Христо Ботев. По случай 2 юни ученици от столични гимназии ще...
Любовта и самотата са огледални, казва маестрото на лириката Любовни стихове на български език прозвучаха в Рим на 21 март. Навръх равноденствието въ...
Преди 80 години в Сливен се ражда поетът на любовта Стиховете на Дамян Дамянов още лекуват мъка и депресии "Благодаря на Господ, че ми даде буквите"...