Холивудска легенда се готви да снима у нас. Има само един ден

Холивудска легенда - Киану Рийвс се готви да снима филм на Белоградчишките скали.

Твърдението за снимките с актьора от „Матрицата” направи Жени Калканджиева в „Преди обед” по bTV.

Тя призна, че издава вътрешна информация от продукцията и добави още подробности. Киану Рийвс ще има само един снимачен ден на Белоградчишките скали и той ще е 20 септември.

Преди месец, покрай слуха за Брад Пит, от местната власт в Белоградчик потвърдиха, че има договори за снимки на чуждестранни филми, включително и с участието на големи звезди. От общината обаче подчертаха, че информацията е конфиденциална и не могат да дадат повече подробности.

