Галерия „Форум“ събира творци от цялата страна

В Хасково беше открита последната изложба за годината на Дружеството на местните художници, включваща 48 платна от 18 автори. Тя се провежда в художествена галерия „Форум“ и представя творби, създадени през изминалата година, показвайки богатството и разнообразието на артистичните таланти.

Председателят на Дружеството Неделчо Кучков отбелязва, че организацията се разраства и привлича не само местни, но и художници от други региони на страната. Според него, в изкуството конкуренция няма, а положителната енергия и уважението от страна на галеристите и колекционерите създават пространство за свободно творчество.

След 40 години на сцената на изобразителното изкуство, Кучков подчертава радостта от наблюдаването на приемственост между поколенията. Особено впечатлен е от младите таланти, като художника Ертан Алев, чиито акварели той определя като истинска магия, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com