Уитни Хюстън оживя като Барби
Куклата е копие на емблематичната ѝ визия
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Куклата е копие на емблематичната ѝ визия
Какво се случва около певицата
Взе награда "Грами"
Певицата подаде жалба
Певицата представи дългоочаквания си нов албум "Plastic Hearts"
Тавата излиза на 27 ноември
Поп звездата ще запише албум с кавъри на Металика
Тазгодишните зрелостници в САЩ ще празнуват онлайн
Певицата и гаджето й се впуснаха в благотворителни инициативи за хората на първата линия
Певицата трябваше да изнесе благотворителен концерт в Мелбърн
Звездата ще оглави благотворителен концерт в подкрепа на борбата срещу огнената стихия
Звездата е имала проблеми с гласните струни, излезе във ваканция до края на годината
Певицата вече живее с новотоси гадже
Звездата бе снимана да целува пореден ухажор
Адски съм вдъхновена, заяви певицата
Певицата отново остава сама
Актьорът се борил до последно да спаси брака си
Само месец, след като бяха снимани заедно на почивка, певицата приветства Кейтлин Картър в дома си
Актьорът се канел да се прибере в родната Австралия
Близките му искат той да прекрати всички контакти с певицата