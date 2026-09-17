Дейвид Копърфийлд на 70: Световна красавица, която избра случайно, стана негова годеница
Илюзионистът, който превърна магията в изкуство, днес има юбилей
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Илюзионистът, който превърна магията в изкуство, днес има юбилей
Шакира е свързана с три компании, Хулио Иглесиас е свързан със структура от повече от 10 офшорни компании
Британският премиер си откупил часовник и обувки, подарени от важни гости Британският премиер Дейвид Камерън е вечерял със супермодела Клаудия Шифър...