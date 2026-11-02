Косата ви изглежда рядка? 2 грешки на фризьора могат да са виновни

Излизате от фризьорския салон с нова прическа, но вместо очаквания обем косата ви изглежда още по-тънка. Краищата са редки, кичурите прилепват към лицето, а оформянето със сешоар дава резултат само за няколко часа. Причината може да се крие в начина, по който е подстригана косата.

Звездният фризьор Алекс Пардо, работил с Кристин Кавалари, Ашли Тисдейл и Приянка Чопра, посочва две особено разпространени грешки, които могат да лишат фината коса от визуална плътност, пише Bulgaria ON AIR.

В интервю за американското издание Parade той обяснява защо някои популярни техники на подстригване създават точно обратния на желания ефект.

Пластовете могат да се окажат капан

Стъпаловидните прически са сред любимите на жените, защото придават движение и позволяват косата да пада красиво около лицето. При фината коса обаче прекаленото филиране и многобройните пластове могат да направят краищата почти прозрачни.

Според Пардо проблемът възниква, когато при подстригването се премахва твърде голяма част от плътността.

Тогава косата изглежда по-рядка, особено в долната си част, където отделните кичури започват да се разделят.

Стилистът предупреждава, че прекомерното използване на филиращи ножици също може да отнеме от обема, който фината коса се нуждае да запази.

Това обаче не означава, че жените с по-тънка коса трябва напълно да се откажат от пластовете. Те могат да бъдат красиви и подходящи, стига да са малко на брой и внимателно разположени.

Втората грешка е прекаленото текстуриране

Една от най-популярните техники в съвременното фризьорство е текстурирането – обработването на кичурите така, че прическата да изглежда по-раздвижена и естествена.

Но и тук има уловка.

Агресивното текстуриране, рязането с бръснач и прекомерното изтъняване на краищата могат да оставят косата да виси на отделни, редки кичури.

Особено неблагоприятен може да бъде ефектът при много дългата и фина коса, когато тежестта на дължините допълнително я кара да прилепва към главата.

Пардо съветва фризьорите да запазват ясната линия на подстригването, вместо да изтъняват краищата до степен, в която изглеждат почти прозрачни.

Коя прическа създава илюзия за по-гъста коса?

Добрата новина е, че не са необходими сложни процедури, за да изглежда фината коса по-обемна.

Според стилиста най-голям ефект имат прическите с чиста, плътна линия.

Сред препоръчваните варианти са класическият боб, по-дългият му вариант – лоб, както и подстригването с еднаква дължина на косата.

При тях краищата изглеждат по-плътни, а цялата прическа придобива по-добре оформен силует.

Ако държите на пластовете, най-разумно е да поискате деликатно оформяне около лицето, без значително изтъняване на останалата коса.

Дори скъпият балсам може да отнеме обема

Подстригването е само част от грижата. Не по-малко значение имат козметичните продукти.

Фините коси често губят обем под тежестта на богати маски, плътни балсами, масла и кремове без отмиване.

Макар тези продукти да могат да бъдат полезни за сухите и увредени краища, прекомерното им използване прави косата тежка и отпусната.

Особено неподходящо е нанасянето на голямо количество балсам директно в корените.

Пардо препоръчва леки формули, като подхранващите и изглаждащите продукти се разпределят предимно по средните дължини и краищата.

Малки хитрости за повече обем у дома

Правилното сушене може забележимо да промени начина, по който изглежда прическата.

Един от любимите трикове на фризьора е косата да се суши в посока, обратна на естественото ѝ падане. Така корените се повдигат и се създава усещане за повече обем.

Лек мус или спрей за повдигане в корените също може да помогне, стига количеството да е умерено.

Между измиванията сухият шампоан може да абсорбира излишното омазняване и да върне част от лекотата на прическата. Самият Пардо разказва, че понякога го използва още в деня на измиването, за да запази обема по-дълго.

Важно е обаче да се прави разлика между фина коса и действително оредяване. Подстригването може да създаде впечатление за по-голяма гъстота, но не увеличава броя на космените фоликули. При внезапен или засилващ се косопад е необходима консултация с дерматолог.

Правилната прическа започва с един добър разговор с фризьора. Понякога най-голямата промяна идва именно от онова, което решаваме да запазим – плътните краища, естественото движение и индивидуалната красота на косата.