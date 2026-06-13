Кога да се подстрижете през май, за да забогатеете и да сте здрави
Добрите и лошите дни за подстригване могат да се определят от фазата на луната
Следете всички новини, анализи и коментари за Подстригване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Добрите и лошите дни за подстригване могат да се определят от фазата на луната
Пропускането на час при фризьор може да съсипе прическата ви завинаги
Проверете календара, за да сте сигурни, че прическата ви е успешна и привлича пари
Насилникът я разходил из града за назидание на жертвата
Тити призна, че е упражнил насилие над своя бивша приятелка, за да я накаже за изневяра
В Сандански съществува фризьорски салон, който се обслужва от голи фризьорки, твърди пресата в Гърция. Така българският град изпревари Патра, където с...