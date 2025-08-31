Нова прическа в тези дни на септември привлича богатството

Подстригването през септември 2025 г. ще бъде спретнато и красиво, а също така

ще донесе финансов просперитет, ако се вслушате в препоръките на астролозите.

Експертите са сигурни - Луната влияе на косата ни повече, отколкото си мислим. Ако подходите разумно към избора на дата за подстригване, тогава новата прическа ще донесе самочувствие и здраве.

Кои са благоприятните дни за подстригване според лунния календар?

Различните фази на Луната в астрологията се считат за енергийно заредени по различен начин. Например периодът на нейния растеж се счита за променлив и нестабилен, така че е безполезно да се прави нова прическа. Но косата расте бързо и се налага да посещаваме фризьора. В намаляващата фаза календарът за подстригване съветва да се правят дългосрочни промени, както и да се отрязват кичури, за да се забави растежът.

За първия месец на есента, графикът на сателитните фази изглежда така:

Луната нараства от 1-ви до 6-ти и от 22-ри до 30-ти;

пълнолунието ще бъде на 7-ми;

Луната намалява от 8-ми до 20-ти;

новолуние - 21-ви.

Най-добрите дни за подстригване на косата през септември са : 2-5, 11, 13, 17-19, 22-23, 25 септември.

Трябва да избягвате подстригване и боядисване на следните дати : 1, 7-9, 15-16, 24, 26, 29 септември.

Подробен лунен календар за подстригване за септември 2025 г.

Ако се интересувате кога е най-подходящото време да подстрижете косата си, за да привлечете пари , тогава планирайте процедурата за 2-ри, 5-ти, 13-14-ти, 21-ви, 22-ри-25-ти. Тези дати имат мощна положителна финансова енергия, която се проявява във всякакви начинания.

За да подобрите здравето си,

подстрижете косата си на 2-4, 12-14, 19, 21-23, 28 септември. Промените няма да бъдат видими веднага, но с течение на времето ще забележите, че косата ви е станала по-дебела, по-силна и по-плътна, а косата ви е придобила приятен здравословен блясък.

Оцветяването и покриването на сива коса ще се извършва най-добре

на 5-ти, 11-ти, 13-ти, 17-ти-20-ти, 22-ти-23-ти, 25-ти, 30-ти. Резултатът не само ще отговори, но дори ще надмине очакванията. Сочният, „богат“ цвят на косата ще ви донесе много удоволствие.

Не се препоръчва боядисване на косата

на 1-2-ри, 8-9-ти, 24-ти, 26-27-ми. Тези дни са особено лоши за експерименти с цвят. Дори не се опитвайте да сменяте нюанса на косата си, ако не искате да пролеете сълзи. Освен това процедурата ще навреди на корените.

Лунният календар за подстригване препоръчва къдрици и стилизиране

на 10-11, 13, 17-19, 22 септември. Именно на тези дати къдриците ще бъдат най-лесни за оформяне, в идеалния случай ще приемат желаната форма.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com