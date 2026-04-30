Кога да се подстрижете през май, за да забогатеете и да сте здрави

Пролетта традиционно носи желание за промяна и нова визия. Много хора планират подстригване или боядисване на косата именно през този сезон, но изборът на ден не бива да е случаен. Според вярванията грешният момент може да доведе до неуспешна прическа и разочарование. Затова все повече хора се обръщат към лунния календар като ориентир.

За да избегнете неприятни резултати, е важно да съобразите процедурите с фазите на Луната. Лунният календар за подстригване помага да се изберат най-благоприятните дни, когато енергията подпомага растежа и здравината на косата, както и да се избегнат периодите с неблагоприятно влияние.

Луната оказва силно въздействие върху живите организми, включително и върху косата. Наблюденията показват, че фазите ѝ влияят на това как косата реагира на подстригване, боядисване или оформяне. Затова различните процедури трябва да се планират внимателно.

Подстригването е най-подходящо по време на растяща Луна, когато косата укрепва и израства по-бързо. Намаляващата Луна е по-подходяща за къдрене и боядисване, защото помага за по-добро задържане на формата и цвета. Пълнолунието и новолунието се считат за неблагоприятни и е препоръчително процедурите да се избягват в тези дни.

Най-добрите дни за подстригване през май 2026 г. са 3-ти, 8-ми, 14-17-ти и 24-28-ми.

Неблагоприятни за подстригване са 1-ви-2-ри, 6-7-ми, 11-13-ти, 19-22-ри и 30-31-ви.

Лунната енергия влияе и върху финансовия късмет. Дните, подходящи за подстригване с цел привличане на пари, са 5-8-ми, 15-17-ти и 23-25-ти май. Тогава Луната преминава през знаците Козирог, Телец и Дева, които се свързват с материален успех и стабилност.

За подобряване на здравето най-подходящите дни са 3, 5, 14, 17, 25 и 27 май. Подстригването в тези дати може да заздрави косата, да я направи по-гъста и да намали цъфтежа.

Къдренето и стилизирането се препоръчват при намаляваща Луна, когато формата се запазва по-дълго. Най-добрите дни за това са 3-5-ти, 8-9-ти, 14-16-ти и 28-ми май.

Боядисването на косата ще даде най-добри резултати на 3-4, 8-9, 14, 16 и 24-28 май. В тези дни цветът става по-наситен, по-дълготраен и осигурява добро покритие на белите коси.

