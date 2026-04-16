Колко често да се подстригвате, за да е здрава косата ви?

Много хора вярват, че ако избягват фризьора, косата им ще расте по-бързо и ще стане по-дълга. Истината обаче е далеч по-различна и дори може да ви изненада. Косата не расте от краищата, а от корените, което означава, че подстригването не ускорява самия процес. Въпреки това именно ножицата се оказва един от най-важните инструменти за здрава и плътна коса, отбелязва The Times of India.

Основният проблем идва от цъфтящите краища, които постепенно се разцепват и „пълзят“ нагоре по косъма. Това води до накъсване, изтъняване и загуба на обем, особено в долната част. Така косата започва да изглежда изтощена и неоформена, независимо колко време е оставена да расте.

Редовното подстригване не ускорява растежа, но запазва дължината в по-добро състояние. Премахването на увредените краища предотвратява по-сериозни щети и позволява на косата да изглежда по-гъста, здрава и жизнена.

Честотата на подстригване обаче не е универсална и зависи от състоянието на косата и желаната визия. При стремеж към по-дълга коса е достатъчно подрязване на всеки 10-12 седмици. Боядисаната коса изисква по-честа грижа - около 6-8 седмици, тъй като е по-уязвима към накъсване. Къдравата коса позволява по-дълги паузи, докато късите прически изискват редовно оформяне почти всеки месец.

Истинското стимулиране на растежа обаче не идва от ножицата, а от грижата за корените. Балансираното хранене, богато на протеини и желязо, както и редовният масаж на скалпа подпомагат космените фоликули. Ограничаването на топлинната обработка също играе ключова роля за запазване на здравината.

В крайна сметка тайната на красивата коса не е в избягването на фризьора, а в правилния баланс между грижа, поддръжка и внимание към детайлите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com