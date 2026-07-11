Ани Салич шашна с нова визия

Една от най-обичаните телевизионни водещи у нас – Ани Салич, привлече вниманието на зрителите с видимо променена визия по време на едно от последните издания на новините по NOVA.

Журналистката се появи в елегантен червен костюм и впечатли с по-стройна фигура, свежо излъчване и характерното си уверено присъствие пред камерата.

Промяната не остана незабелязана и бързо предизвика коментари в социалните мрежи. Мнозина зрители отбелязаха, че Салич изглежда по-вталена и жизнена в сравнение с предишни години, отбелязва вестник „Уикенд“.

През цялата си професионална кариера Ани Салич е сред най-разпознаваемите лица на българската телевизия. През годините тя неведнъж е споделяла, че се стреми към здравословен начин на живот и полага усилия да поддържа добра физическа форма.

Самата водеща не е коментирала публично на какво се дължи видимата промяна във външния ѝ вид. Без значение от причината, на 57 години тя продължава да впечатлява със стил, самочувствие и професионализъм.

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