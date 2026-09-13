Разгадаха загадката за прическите на древните римлянки
Археолозите получиха неочаквана помощ
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Археолозите получиха неочаквана помощ
Провокира ги Сашо Кадиев
Аксесоарите за коса се завръщат на модната сцена
Рошави дами? Вече не е актуално
Олимпийските игри вдъхновиха стила Sports club, коментира Митко Дамов
Динамика и артистичност владеят косите, бъдете естествени, коментира Митко Дамов
Руси и червени коси са супер акцентите на сезона, казва Митко Дамов
Прическите у дома, гримът на очите, повече ботокс заради Zoom
Либидото, макар и най-мощната човешка енергия, според Фройд, би могло да бъде утрепано по много бърз начин. Долуизброените дрехи и стил неминуемо ще о...
Пролетта е идеалното време за трансформации, създаване на нов имидж и изживяване на емоции
Ако ви е скучно и равно, задължително трябва да смените прическата си. Това е желязното правило, което прилага всяка дама, независимо от възрастта си...
Прическата на принцеса Лиа - класика и в нови версии - е сред големите стайлинг хитове на лятото. Още повече че истерията преди следващите "Междузведз...
Чувствате студ? Първо се замислете за участниците в конкурса "Замръзнала прическа". Смели участниците се изкъпаха с темпера на въздуха от -30, за да...
София. Сезонът на големите бунтари е в разгара си. Най-радикално настроените спецове във визията заковаха новия тренд при прическите - скандални цвето...
Боби Сапунджиев, известен в миналото като Урсула, днес е успешен коафьор и от известно време се грижи за фризурите на италианките. Пътува постоянно ме...
Посрещнете пънка, призовават стилистите
Германия затегна правилата за външния вид на войниците си, като забрани да си правят пиърсинги на носа, да носят косата си на гребен и да си правят та...