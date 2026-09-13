Всичко за Прически

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Клубът на изкусителките

Клубът на изкусителките

Ако ви е скучно и равно, задължително трябва да смените прическата си. Това е желязното правило, което прилага всяка дама, независимо от възрастта си...

12 декември | 14:25
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Жега и изненади

Жега и изненади

Прическата на принцеса Лиа - класика и в нови версии - е сред големите стайлинг хитове на лятото. Още повече че истерията преди следващите "Междузведз...

18 юли | 21:15
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Пънк в розово

Пънк в розово

София. Сезонът на големите бунтари е в разгара си. Най-радикално настроените спецове във визията заковаха новия тренд при прическите - скандални цвето...

07 юни | 20:45
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