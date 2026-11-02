Самолет се вряза в земята на метри от къщи и коли, няма оцелели

Девет души загинаха, след като частен самолет се вряза в земята край оживен път в Южна Флорида и избухна в пламъци. Машината паднала с огромна скорост само на метри от жилищни сгради и преминаващи автомобили. Катастрофата е станала в неделя, 1 ноември, около 12:50 часа местно време, в района на Грийнакърс, окръг Палм Бийч.

Всички хора на борда са загинали, потвърди американският министър на транспорта Шон Дъфи, цитиран от Асошиейтед прес.

Видеозаписи от автомобилни камери показват последните секунди от полета. Самолетът се спуска почти отвесно, удря се в земята и избухва. Огромно огнено кълбо поглъща мястото на удара, а над района се издига гъст черен дим.

Ударът оставя дълбок кратер край пътното платно. Очевидци разказват за секундите на ужас, в които машината преминала опасно близо до къщите и автомобилите.

„Приличаше на падаща ракета“

Губернаторът на Флорида Рон ДеСантис определи случилото се като катастрофален инцидент.

„Приличаше на падаща ракета и остави огромен кратер край пътя“, заяви той пред журналисти.

По думите му няма първоначални данни за загинали или пострадали хора на земята.

Самолетът е бил от модела Learjet 60 и е изпълнявал частен полет от международното летище Остин-Бергстром в щата Тексас до летището Норт Елеутера на Бахамите.

Самоличността на деветимата загинали не беше съобщена непосредствено след трагедията.

Последните минути: лед, турбуленция и отчаян сигнал за бедствие

Особено тревожни са данните от последните разговори между екипажа и ръководителите на въздушното движение.

Самолетът летял на височина около 11 километра, когато пилотите съобщили за обледяване и турбуленция. Те поискали разрешение да се изкачат с още около 610 метра в опит да намерят по-благоприятни условия.

Според записите на радиокомуникацията екипажът първоначално определил обледяването като овладяемо, но предупредил, че турбуленцията е умерена, а самолетът преминава през зона с валежи.

Малко след разрешението за изкачване ситуацията рязко се влошила.

Машината започнала да губи височина с тревожна скорост. Първоначално снижението достигнало около 3000 метра в минута, а след това се ускорило още повече.

Пилотът обявил аварийна ситуация и подал сигнал „Мейдей“.

Секунди по-късно съобщил, че самолетът се спуска с опасно висока скорост и е надхвърлил допустимите си летателни параметри.

Последното му предупреждение било:

„Ще се разбием в земята.“

След това връзката прекъснала.

Данните от системите за проследяване на полети показват, че самолетът направил рязък завой надясно и навлязъл в изключително стръмно снижение непосредствено преди удара.

Поройни дъждове и опасно време

В деня на трагедията Южна Флорида била обхваната от интензивни валежи.

Националната метеорологична служба на САЩ издала предупреждение за риск от наводнения, което оставало в сила и през понеделник следобед.

В авиационните среди вече се обсъжда дали обледяването и турбуленцията са могли да допринесат за загубата на контрол над самолета.

Експертът по авиационна безопасност Стив Аройо допуска, че неблагоприятните метеорологични условия може да са изиграли роля, но подчертава, че разследващите трябва да проверят всички възможни обстоятелства, включително действията на екипажа.

Официалната причина за катастрофата все още не е установена.

Евакуираха 600 души

След удара властите в окръг Палм Бийч евакуирали около 600 жители на близък квартал с мобилни жилища.

Районът на катастрофата бил отцепен, а движението по пътя – спряно до второ нареждане.

На мястото пристигнали спасителни екипи, пожарникари и полиция.

Американският министър на транспорта Шон Дъфи определи инцидента като „ужасна трагедия“ и съобщи, че Федералната авиационна администрация изпраща специалисти, които да подпомогнат разследването.

То се ръководи от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ. Екипът трябва да установи как самолет, изпълняващ полет на голяма височина, е преминал само за минути от съобщение за турбуленция до неконтролируемо пикиране.

Предстои да бъдат анализирани данните за полета, състоянието на машината, метеорологичните условия и действията на пилотите.