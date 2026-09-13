Нов ужас в пътнически самолет! Турбуленция рани 12 души
По-рано тази седмица при друг инцидент британец загина по време на полет
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По-рано тази седмица при друг инцидент британец загина по време на полет
Доходите в България растат и това е факт, но въпросът е по какъв начин
Най-опасните са тези - при ясно време
Самолетът е собственост на компанията "Кънекшън"
Това е станало още при самото му излитане
Самолетът, с който пътувала от Мюнхен към Брюксел, попаднал в силна турбуленция
Инцидентът е станал над Южен Тирол, около 30 минути преди кацане в Базел
Пасажери на Турските авиолинии получили леки наранявания 40 минути преди кацането на летище JFK в Ню Йорк
Повече от 30 пасажери пострадаха, след като самолетът, с който летели от Абу Даби към Джакарта, попаднал в зона на силна турбуленция над Индонезия. И...