Изтриха Мона Лиза и забулиха жените: Скандал с учебниците в Сирия

„Мона Лиза“ е изчезнала от учебник по история. Жени на илюстрации са получили забрадки, добавени с компютърна програма. Статуи са покрити с дрехи, а изображения на момичета и произведения на изкуството са премахнати или заменени.

Тези промени в сирийски учебници предизвикаха силно обществено недоволство и поставиха въпроса кой и по какви критерии определя какво трябва да виждат и учат децата.

Спорът се разгоря през последните дни на октомври, след като в социалните мрежи се появиха сравнения между стари и нови издания на учебници за различни класове.

Сирийски родители, преподаватели и общественици изразиха опасения, че промените надхвърлят необходимото обновяване на учебното съдържание след падането на предишния режим.

Министерството на образованието отхвърли твърденията за нови промени през настоящата учебна година и заяви, че учебните програми трябва да отразяват разнообразието на сирийското общество.

Разследване на AFP обаче потвърди част от измененията чрез проверка на електронни версии на учебници, публикувани на официални сайтове.

Защо „Мона Лиза“ изчезна от учебника

Един от най-обсъжданите примери е премахването на изображението на „Мона Лиза“ от учебник по история за седми клас.

Картината на Леонардо да Винчи е сред най-разпознаваемите произведения в световното изкуство и присъства в учебници по история, култура и изобразително изкуство по целия свят.

Според сравненията между изданията тя вече не фигурира в съответния сирийски учебник.

В други учебници са премахнати изображения на скулптури, свързани с древните цивилизации по сирийските земи.

Критиците предупреждават, че подобни решения могат да ограничат достъпа на учениците до важни части от световното и местното културно наследство.

Забрадки, добавени с компютър

Още по-силни реакции предизвикват промените в изображенията на жени.

На някои илюстрации са добавени хиджаби, а в други случаи женските фигури са покрити с дълги дрехи.

В учебник по ислямско образование за четвърти клас изображения на хора със западно облекло са заменени с рисунки на мъже в традиционни дрехи и жени с никаб.

В социалните мрежи се разпространяват и сравнения на изображения на момичета пред компютър, които в преработените версии носят забрадки.

Един от най-обсъжданите примери е рисунка на жена лекар в учебник за първи клас. Според публикуваните сравнения тя се появява със забрадка на една страница и без забрадка на друга.

Тези несъответствия предизвикват подигравки, но и сериозни въпроси за начина, по който се редактира учебното съдържание.

Фараон с раирана риза

Сред най-странните изображения, разпространени в социалните мрежи, е статуя на древноегипетски фараон, върху която е добавена раирана дреха.

Потребители сравняват резултата със затворническа униформа.

Друг спорен случай е свързан с финикийската принцеса Елисар, смятана в легендарната традиция за основателка на Картаген.

Изображение, което я представя по време на лов, е премахнато и заменено с портрет, преработен така, че да прикрива част от лицето и шията.

Критиците виждат в това опит съвременни норми за облекло да бъдат наложени върху образи от древната история.

Подобни промени пораждат въпроса дали историческите изображения трябва да бъдат адаптирани към съвременни обществени представи, или да бъдат запазвани като свидетелства за времето, в което са създадени.

Изчезват и уроци за гражданските права

Спорът не се ограничава до илюстрациите.

Според Euronews от част от учебното съдържание са премахнати теми, свързани с политическия живот, гражданството, демократичното участие, местното самоуправление и медиите.

Промени има и в представянето на исторически личности.

В някои нови издания са премахнати изображения на национални фигури, а определени исторически събития са описани по различен начин.

Сред обсъжданите случаи е и заличаването на текст за участието на сирийските жени в съпротивата срещу френския мандат.

Това поражда опасения, че бъдещите поколения могат да получат непълна представа за ролята на жените в националната история.

Родителите се тревожат за децата

Сирийски родители, разговаряли с Euronews, изразяват притеснение, че промените могат да повлияят върху начина, по който учениците възприемат разнообразието в обществото.

Майка на ученик, представена с името Алия, посочва, че училището трябва да подготвя децата за съвременния свят, вместо да отделя усилия за преработване на изображения.

Друг родител, Джабер, поставя въпроса защо в епоха на бързо развитие на изкуствения интелект образователният дебат в Сирия се концентрира върху покриването на женски фигури и премахването на произведения на изкуството.

За тези семейства въпросът има значение отвъд отделните рисунки.

Те се опасяват, че представянето само на един модел на облекло и поведение може да стесни представите на децата за обществото, в което живеят.

Какво отговаря сирийското министерство

Министерството на образованието отхвърля обвиненията, че през настоящата учебна година са одобрени нови изменения от описания характер.

Според официалната му позиция промените след падането на предишния режим са били насочени към премахване на символи и идеологическо съдържание, свързани с бившата власт.

Ведомството твърди, че новата образователна рамка има за цел да насърчава гражданската принадлежност, уважението към другите, критичното мислене и уменията за работа със съвременни технологии.

То представя и примери от учебници, които според него доказват, че социалното и културното разнообразие продължава да присъства в образователната система.

Тази позиция обаче не успява да прекрати спора.

Битката за бъдещето на сирийското образование

Сирия се опитва да възстанови образователната си система след години на война, разрушения и политически сътресения.

Много училища се нуждаят от ремонт, учителите работят при трудни условия, а учениците трябва да наваксват пропуснато образование.

На този фон промяната на учебниците има особено значение.

Тя определя как децата ще научават историята на страната си, как ще разбират ролята на жените и как ще се запознават със световната култура.