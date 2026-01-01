Преди 115 г. я крадат от Лувъра. Арестуват Пикасо
Наполеон Бонапарт я плячкосва от Италия
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Наполеон Бонапарт я плячкосва от Италия
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Анализ на 18 000 рецензии доказват, че това е „Мона Лиза“
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Двете жени са били задържани за разпит
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Най-известната дама в света има пощенска кутия, пращат й цветя
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Загрижеността за непостижимата й усмивка е почти толкова стара, колкото и живописта
Световният музей отваря на 6 юли
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