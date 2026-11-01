Отиде си един от гласовете на „Любе“

Алексей Тарасов, дългогодишният беквокалист на руската група „Любе“, почина на 64-годишна възраст. Новината беше съобщена от самите музиканти, които се сбогуваха със своя колега и изказаха съболезнования на семейството му.

„С дълбока скръб съобщаваме, че Алексей Тарасов – беквокалистът на група „Любе“, вече не е сред нас. Светла му памет“, гласи съобщението на формацията.

Музикантът е починал на 30 октомври, но новината за кончината му беше оповестена на 1 ноември.

Тежка битка с две онкологични заболявания

Според руския Telegram канал Mash през февруари тази година на Тарасов е бил диагностициран рак на ларинкса. Злокачественото образувание било открито в областта на гласните струни.

Няколко месеца по-късно лекарите установили и рак на червата с метастази, твърди същият източник.

От групата „Любе“ не са потвърдили публично тези медицински подробности и не са посочили официална причина за смъртта.

През последните месеци почитателите на групата забелязали, че Тарасов отсъства от концертите. На негово място все по-често излизал синът му Серафим, който също се занимава с музика.

От оперната сцена до „Любе“

Алексей Тарасов е роден на 2 декември 1961 г. в Москва. Завършва диригентско-хоровия отдел на музикалния институт „Михаил Иполитов-Иванов“ и започва професионалния си път като оперен певец.

Съдбата му се свързва с „Любе“ още през 1989 г., когато е създадена групата. Тарасов участва в записите на нейните албуми, а през 2005 г. става постоянна част от концертния състав.

Освен като беквокалист той се изявява и с басови вокални партии, както и като перкусионист. Неговият глас е част от характерното многогласно звучене, с което формацията се утвърждава през годините.

Макар рядко да попада в светлината на прожекторите, Тарасов е сред музикантите, чийто принос остава трайно вплетен в историята на „Любе“.

Според предварителната информация поклонението и погребението му се очаква да бъдат на 4 ноември.