Расторгуев разказа историята на "Позови меня"
Мислят ме за военен, а не съм бил дори в казарма, споделя прочутият лидер на „Любе“
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Мислят ме за военен, а не съм бил дори в казарма, споделя прочутият лидер на „Любе“
Легендарните музиканти честват 30 години с концерти в София, Пловдив, Варна
Николай Разторгуев беше в добро настроение и често разговаряше с публиката БУЛФОТО
Остават броени дни до концерта на легендарната група „Любе" в „Арена Армеец", който ще бъде най-мащабният и грандиозен за култовата руска формация у н...
5 милиона зрители слушали на живо бандата, рекорд за източен състав Най-големите звезди на руската музика "Любе" атакуват рекордите на "Гинес". Фронт...
Култовата група „Любе" пристига за концерт в Ямбол на 18 юни (събота). Събитието е в навечерието на Деня на Ямбол – 20 юни ("Св. Дух") и е кулминацият...
Кой е Николай Расторгуев? В Русия феновете му са милиони, включително и президентът Владимир Путин. Но и у нас той е известен на хиляди българи. Това...