Всичко за Любе

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"Любе" атакуват Гинес

"Любе" атакуват Гинес

5 милиона зрители слушали на живо бандата, рекорд за източен състав Най-големите звезди на руската музика "Любе" атакуват рекордите на "Гинес". Фронт...

11 юни | 11:30
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„Любе“ забиват в Ямбол

„Любе“ забиват в Ямбол

Култовата група „Любе" пристига за концерт в Ямбол на 18 юни (събота). Събитието е в навечерието на Деня на Ямбол – 20 юни ("Св. Дух") и е кулминацият...

27 април | 14:38
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Любимецът на Путин

Любимецът на Путин

Кой е Николай Расторгуев? В Русия феновете му са милиони, включително и президентът Владимир Путин. Но и у нас той е известен на хиляди българи. Това...

16 май | 5:25
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